Local

Yesenia Daniel |

2017-09-29

-Disputas entre habitantes de la colonia Vicente Guerrero, de Tlatenchi, por querer administrar las despensas

-Exigieron apoyo para enfrentar los “tiempos difíciles” que se avecinan aunque sus casas no tienen daños severos.





Jojutla, Mor.-. Las disputas entre la misma población de la colonia Vicente Guerrero en la comunidad de Tlatenchi, por querer administrar los víveres para la gente que “sí lo necesita”, y quienes exigieron apoyo para enfrentar los “tiempos difíciles” que se avecinan aunque sus viviendas no fueron severamente dañadas, sacaron de control la administración del centro de acopio ciudadano que se abrió en la cancha techada; como resultado de esta rebatinga el centro de acopio se desarticuló, quedó vacío y dejó un mal sabor de boca para los habitantes de Tlatenchi por el comportamiento de sus vecinos.

A las cinco de la tarde del miércoles 27 de septiembre aproximadamente, se propagó la voz de que el Ejército había tomado el control de este centro de acopio, sin embargo la presencia de los militares fue para prestar el apoyo de repartir y llevar los víveres a las comunidades en donde se necesitan, según declararon al medio informativo La Voz del Sur de Morelos; en tanto la gente de la colonia se dividió en dos bandos y una multitud empezó a llevarse los víveres que habían sido acopiados ahí desde que se dio la contingencia tras el sismo del 19 de septiembre, ante la mirada de quienes lo habían administrado y vecinos que reprobaban la actitud de sus conocidos.

En coordinación con el ayudante municipal, Ángel Álvarez, vecinas y un voluntario de la Ciudad de México, el centro de acopio empezó a trabajar de manera coordinada para la misma población afectada desde la semana pasada.

Mario Alberto Rodríguez, el voluntario de la Ciudad de México, explicó que el acopio de víveres que llegó de diferentes puntos del país se distribuyeron de manera adecuada los primeros días con el apoyo de la gente de la misma comunidad, no obstante hace un par de días las cosas empezaron a cambiar, la gente de la colonia Vicente Guerrero que estaba ayudando en el distribución de víveres se inconformó porque la ayuda fue repartida también en otras localidades afectadas, acusaron al voluntario de la Ciudad de México de repartir solo a “sus amigos” y esto no gustó a los habitantes, además lo calificaron de “charlatán”, sin embargo el otro grupo defendió la labor del voluntario y consideraron que sí hizo un reparto adecuado.

“Yo lo único que hice fue controlar lo de los tráileres, apoyar los puntos estratégicos a donde llegara la ayuda y bueno pues aquí en este centro de acopio de la colonia Vicente Guerrero, estábamos trabajando muy bien pero ora resulta que las señoras que me estaban ayudando se apoderaron del centro de acopio y pues como hay militares, están resguardando a las señoras, no sé qué les dieron las señoras a los militares porque me sacó de onda, porque de hecho los militares se están portando así como medio groseros con la gente, de hecho yo digo pues si todavía fuera apoyo que hubiera mandado el gobierno que se pongan pendejos, perdóname por la palabra, pero no lo están haciendo. Yo traté de ayudar a esta colonia porque me lo solicitaron”, explicó Mario Alberto Rodríguez, voluntario de la Ciudad de México.

Mientras que el otro grupo argumentó que el voluntario de la Ciudad de México “los puso en contra de la gente de su propia colonia”, por lo que decidieron abrir el centro de acopio para que “mejor se lo quedara el mismo pueblo”.

“No estuvimos de acuerdo y decidimos que en vez de que él se lo lleve al Estado de México (sic) otra vez, mejor que se lo quede el mismo pueblo. Estuvimos distribuyendo a la Tres de Mayo, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, San José, Huautla, nuestro propio municipio, Vicente Guerrero, Santa María, El Barro, Tehuixtla, Vicente Aranda, pero como el señor nos puso en contra de nuestra propia gente, vecinos, mejor decidimos que, a que él se lo lleve, mejor que se lo quede nuestro pueblo, la verdad”, comentó Mayra Elizabeth Guzmán, habitante de la colonia Vicente Guerrero.

Mientras la gente sacaba los víveres, algunos habitantes vieron el actuar de sus vecinos y lamentaron su comportamiento.

“Gracias a Dios mi familia está bien, con eso me lleno. Es una desgracia que nuestra colonia se esté dando a conocer por una cosa tan insignificante con algo que podemos conseguir trabajando. Yo les digo a mis vecinos que hagan un poquito de conciencia, que no sean tan inhumanos porque hay lugares a donde no ha llegado la oportunidad de que tengan una sopa a la boca y lo más perjudicados son los que realmente lo necesitan”, dijo la señora Balbina García.

Otra de las expresiones fue: “hay que agarrar, claro que sí, esto es de toda la colonia, mandaron de Puebla, de todo tipo (sic). Se nos abrieron nuestras casas, ya gracias a Dios recibimos de todos los municipios nos trajeron, ahorita la situación es que queremos (víveres) porque Jojutla no se ha abierto el mercado entonces ahorita lo que andamos recolectando es para aprovechar pues más que nada”, dijo un joven habitante de la colonia Vicente Guerrero, cerca de ahí otras personas cargaron una camioneta con destino desconocido con cajas de lo que fuera. Vale referir que el mercado municipal de Jojutla fue abierto el pasado martes y sí hay alimentos que los comerciantes están vendiendo.

La reportera Perla Aguilar que estuvo en el lugar de los hechos, narró que la gente agarró incluso medicamento sin saber qué era o para qué servía.

Una de las organizadoras, Johana Jiménez, vio con lágrimas en los ojos cómo los vecinos se llevaron los víveres acopiados y dijo: “vienen una y otra vez y quieren más y más y como ven aquí abastecido todo esto lo quieren, lo quieren y yo no sé, son gente abusiva, aquí hemos estado sin comer y esto no es justo, duele ver esta situación porque hay gente que sí lo necesita. Ellos quieren todo”.