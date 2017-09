Opinión - Chance y, Una estupenda sacudida…

Opinión

Hugo Carbajal Aguilar

2017-09-29

Sea capaz de -o pueda convertirse en- la magnífica y esperada oportunidad de remover nuestras empequeñecidas conciencias, de restregarnos la modorra, de molcajetear nuestra inercia colectiva, de molonquearnos la mollera donde se alojan las perezas de todo tipo, de agitar la negligencia cotidiana, la abulia más de una vez consciente, la permanente desidia nutridas por este ambiente enfermo engendro de una economía perversa y desquiciada que privilegia la mercancía convertida en fetiche, en hechizo, en amuleto; que coloca como semidiós al dinero, puta universal lo llama Shakespeare en El Timón de Atenas, ese elemento que convierte lo blanco en negro, que hace convivir a los ladrones con los senadores, que recubre de belleza a aquella que revolvería los intestinos a las mismas pústulas; ese que hermana lo antagónico, que revalora a los mismos valores, que es capaz de comprar dignidades y honras, que somete hasta la ignominia a débiles mentales y los animaliza, no, los cosifica, los manipula, los extravía, los aniquila. Les nace entonces una conducta esquizoide que divide a la realidad en dos planos y los pierde en la enajenación absoluta. El otro deja de ser una promesa para convertirse en una amenaza, ya no es mi colega, mi compañero, mi socio con el que puedo contar para salir de nuestra postración, para convertir en acto nuestras potencias y emprender el trayecto de la liberación integral. Ahora es mi rival, mi enemigo; me es hostil y estorboso para la consecución de mis objetivos; es mi contrincante a quien debo, tengo que, desaparecer, aniquilar.

Nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros hospitales… los esbeltos y admirados cuerpecitos de las jovencitas y los fortachones de los jovencitos así como los nuestros, pesados y maltrechos, fueron minúsculos objetos inanimados de la potencia de las fuerzas naturales y nos ayudaron a advertir nuestra degradada condición humana, nuestra miserable pequeñez ante la maravillosa magnitud de nuestro universo. Motivo y ocasión para auto diagnosticarnos, para revisar lo que tenemos pendiente, lo urgente, lo realmente importante.Para replantear nuestro quehacer.

Aquí van algunas ejemplares lecciones, auténticamente magistrales.

Vimos jóvenes sobre todo, hombres y mujeres yendo y viniendo, de un lado para otro, cargando ropa, bolsas de despensas, seleccionando lo que se iba a entregar, guardando, distribuyendo aceite, arroz, frijol, leche para los niños y los adultos mayores. Otros rescatando personas, sacando muebles, retirando escombros. Otros más preparando comidas para los rescatados y los rescatistas: tortas, arroz con huevo, agua… Algunos se ofrecieron para llevarse a sus casas a los solidarios activistas que llegaban de todos lados: Cd. de México, Monterrey, León, Zapopan, Jal., Honduras.

Hemos visto y vivido en distintos ámbitos algunas imágenes escénicas de una sociedad utópica: lo de todos para todos o para todos, todo, nada para nosotros como bien dicen los zapatistas. Para el prójimo-próximo, para el más necesitado, abrigo y techo; alimento y calor pleno de afecto y de conmiseración sin distingos; compasión por el dolido, no como lástima, sino como padecer con: desprendimiento individual en razón del bienestar colectivo; generosidad a raudales…

“Esta es la historia de unos campesinos que no querían cambiar y que por eso hicieron una revolución”, inicia así John Womack su tesis doctoral “Zapata y la Revolución Mexicana”. Y sí, así es. No hemos querido cambiar nuestro tradicional sentimiento comunitario por el nefando individualismo burgués, no hemos querido abandonar nuestros ancestrales hábitos colectivos suplantándolos por un particular y mezquino interés. No tenemos la mínima intención de querer prolongar esta explotación económica con sus engendros políticos y sus lamentables abortos culturales.

Hay todavía mucho qué ver, qué compartir, qué hacer aunque la pachorra institucional continúa. Mantiene a sus funcionarios de gobierno, sus muy particulares víctimas, tiradas en sus cobijas y embebidas en sus potajes destilando miasmas por los poros.

No olvidemos a nuestros muchachos de Ayotzinapa. Ya van 3 años.