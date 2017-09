Nosotros - Graco. Sembrador de vientos, cosechador de tempestades

Opinión

| José María Román Román

2017-09-29

Al inicio de los tiempos de su sexenio prometió mucho. Convenció a cientos de miles que estaban cansados de los vicios y abusos que generó el gobernador panista, Doctor Adame. Se convirtió en símbolo de esperanza, sobre todo porque en ese entonces la criminalidad iniciada con Sergio Estrada y ya fuera de control por parte de las autoridades tenía a la sociedad morelense muy molesta con los escasos resultados de un procurador como Pedro Benítez que carecía de vocación para desempeñar la función investigadora que le imponía la ley.

Con esos antecedentes Graco es el único candidato de todos los demás que ofrecía solución al problema morelense tanto de seguridad como de legitimidad que prometía un futuro de bienestar y bonanza. El resto fue tarea relativamente fácil de hacerse del gobierno. Graco sembró vientos de esperanza para una sociedad molesta y venida a menos desde el tiempo de la debacle del gobierno de Carrillo Olea.

Luego la serie de actos legales con que inicia el gobierno revelan con demasiada rapidez sus proyectos ocultos de una personalidad pervertida y perversa que aprovecha el uso del poder para fines ajenos a sus promesas, comenzando con el aun injustificado uso de un préstamo de más de 2800 millones que no queda claro si se usó o no para los fines que legalmente debieron ser. Luego, solo por decir lo más trascendente, promulgó e impone aun contra la voluntad social la llamada equidad de género pasando por un programa de taxis rosas que verdaderamente descubrió su perfil personal, cuando decide copar a los ayuntamientos quitándoles el mando sobre la policía y dejándole únicamente algunos elementos en precaria situación descubre ese centralismo injustificado, incluso ilegal que lo convierte de un demócrata candidato perredista a un dictadorzuelo regional que solo tenía interés en cumplir sus caprichos y tendencias personales. La serie de abusos que se siguen dando con el paso del tiempo y los años en la obra pública y el manejo impropio de los dineros destinados para ese fin a través una falta absoluta de las reglas elementales para llevarlas a cabo, da paso a otro que es más grave y que resulta de la autorización del congreso para que a discreción y sin prácticamente sometimiento a las leyes, venda propiedades del estado a quien se le ocurra. Otro punto más, del historial de su paso por el estado, el nepotismo de su gobierno originó un resentimiento social que se mira reflejado en el último año de su gobierno y que nuevamente explota con los últimos acontecimientos donde perversamente se apropia en forma absolutamente indebida e ilegal de los bienes ajenos a la propiedad del gobierno y que envían otros estados a través de organizaciones civiles. Destaca aquí lo que la iglesia católica denuncia del robo de mercancía, donde violando todo lo elemental en el derecho en plena carretera intercepta sin orden judicial los camiones transportadores de víveres para los damnificados del sismo del 19 de este mes. La reacción por un momento peligrosa de la sociedad al tomar por la fuerza las instalaciones de DIF de Chapultepec que se usaron como bodega pudo haber terminado en una toma violenta de palacio para materialmente correr del poder al que ya consideran francamente un dictador de tercera. Afortunadamente solo restan tres meses para que o se ausente del poder o se quede a concluir su mandato. Al quedarse se expone a quedar sin fuero que es lo que podría protegerlo de buscar un cargo público de elección popular que no ganaría, pero sí de plurinominal que por ahora y para fortuna, está decidiéndose retirarlos del esquema político nacional, no por voluntad por cierto de los políticos, sino por la necesidad que imponen las condiciones del sismo y de la naturaleza en general. En su paso por Morelos este hombre deja un triste legado más propio del repudio y del odio que del agradecimiento por habernos gobernado. No cabe duda, que el que cosecha siembra y Graco, el hombre que jamás que se sepa fue un trabajador o un empresario, sino un demagogo incrustado en las esferas del poder desde los viejos tiempos de su juventud, cosecha ahora de viejo las tempestades que se dedicó a sembrar.