Bonifacio Pacheco |

2017-09-29

El Diablo, EPN, Graco y la naturaleza han hecho de las suyas, y él ya no nos protegió como debía; por eso, posiblemente no habrá fiesta en los pueblos de los cuales es patrono y de los que no es. De todos modos en la tradición se colocan las cruces de pericón.

Hay fiesta patronal en la Iglesia grande de Acapantzingo, uno de los antiguos pueblos de Cuauhnáhuac, que aún preserva sus tradiciones ancestrales como este festejo que está ligado desarrollo y culminación del ciclo agrícola y la buena siembra y cosecha; ese día es común que los campesinos adornen sus aperos de labranza y las herramientas para llevarlas a la iglesia y dar gracia al santo patrono, hasta hace unos ayeres vencedor ese día de las maldades de Satanás o el diablo.

Celebran a San Miguel Arcángel, en Huajintlán municipio de Amacuzac: un día antes traen al Santo de Coatetelco (lo prestan en junio), lo acompañan en procesión hasta Huajintlán, donde hay misa grande; En el pueblo hay diversiones: toros y gallos. Los visitantes aprovechan para visitar el balneario en los márgenes del río Amacuzac, en las aguas sulfurosas, rodeados de frondosos árboles de San Pedro Tehuixtla, municipio de Jojutla.

Se celebra la Divina Providencia y San Jerónimo viernes 29 y sábado 30 de septiembre; El festejo tradicional refleja la unidad comunitaria y el trabajo colectivo de la localidad de Tetela del Volcán. Información de la Unidad Regional de Culturas Populares, Morelos.

ARTEXAYUDA en El Paraíso del café de 16:00 a 21:00 horas: con músicos performanceros, artistas visualkes y escritores intercambiando su arte por material didáctico para las brigadas de talleristas culturales que están trabajando en los albergues del estado de Morelos. “The Breakfast Club” original de John Hughes, Dirección Adrián Miranda con las actuaciones de Cristian Cano, Maryuri Demesa, Raúl Sotelo, Joe Berrt, Kat Romero y Humberto Luoercio, a las 19:00 horas; Cinco extraños castigados en el día más surreal y catártico de sus vidas en nuestro bonito remake escénico del film ochentero donde Todos Somos Extraños. Rayón 18 Centro de Cuernavaca, teléfono 2451580.

EN EL MANOJO: “Blue Guava” La Guayaba Azul, con música de todos los tiempos, invita a un evento en solidaridad a las 18:00 horas, donativo $30.00. Dang Mx, gringo rock- hecho en México, en beneficio de las victimas del sismo, a las 22:00 horas, donativo en especie de víveres para el centro de acopio de la UAEM, cobijas, alimentos enlatados, jabón, papel higiénico. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

RECAUDACIÓN de FONDOS para DAMNIFICADOS de los sismos de Oaxaca y de Morelos en Casa Tikal restaurante galería de 18:00 a 22:00 horas, Comonfort 13 bis centro; Habrá venta de obras de arte a precios realmente accesibles y de oportunidad de los siguientes artistas: Leonel Maciel, Miguel Madrigal, Diana Tamez, Ana Rojas, Ángel Nova, Nelva Basáñez, Cisco Jiménez (una edición de gráfica hecha especialmente para esta ocasión), Lalo Lugo, Lizzet Arditty, Enrique TorresAgaton, Gilda Revueltas, Coral Revueltas, Bryan Oneall, Mar Gasca y los que se sumen.

FLOTANTE: Arte emergente Morelos, invita a la inauguración de la primera exposición de 18 creadores emergentes que residen en el Estado de Morelos, todos estudiantes o recién egresados de una licenciatura en artes por parte del CMA o UAEM, en café La Fauna a las 18:30 horas, Morrow 8, local 4, teléfono fijo 6886663. El proyecto “Flotante” tiene como finalidad fungir como una galería virtual (no tenemos espacio físico) e impulsar a los creadores (artistas) emergentes del estado a través de la muestra de su obra y su comercialización; además es la conjunción de la creatividad y la sinergia de un grupo de creadores que mediante diversas técnicas exploran la cotidianeidad y la memoria, como: Flotante Galería; Interplott; La Polilla, Estudio Creativo; El Artista Frustrado. Para conocer una semblanza del proyecto y sus contactos consulta la página-e: http://cargocollective. com/FLOTANTE

“LOS MONÓLOGOS de la Vagina”, de Eve Ensler, Dirección de Patricia Santin, en café Zaxim a las 20:00 horas, donativo $45.00 avenida Chapultepec 85, colonia Atlacomulco, teléfonos 777 3333526 y 7775604580.

SEXISWEET, electrofunk, en El Mango, restaurante y biergarten a kas 21:00 horas cooperación $50.00, Campesinos 7 Barrio Santo Domingo, Tepoztlán, teléfono 7393952253.

