El Tercer Ojo - El Reloj del Palacio de Cortés

J. Enrique Álvarez Alcántara

2017-09-28

Amables y apreciados lectores que siguen esta columna, hoy quiero y no puedo, como escribía el Poeta Neruda "Puedo escribir los versos más tristes esta noche/ escribir por ejemplo.../". Sin embargo no pude escribirlos. No pude escribirlos porque se secó la tinta con que suelo escribir poesía. Se secó porque al decir del "Cholo Andino", el Poeta César Vallejo, "Hay golpes en la vida tan fuertes/ yo no sé!/ Golpes como el odio de Dios/".

Por ello, por ausencia de palabras, publicaré un texto que en facebook publiqué hace dos días a propósito de Reloj de Palacio de Cortés que marca la hora precisa del terremoto del día 19 de septiembre.

Ante tantas imágenes publicadas sobre las secuelas del sismo, sólo puedo, porque lo considero claro y oportuno, mostrar mi capacidad de asombro e interrogación.

Al pueblo enorme y siempre grande de México. Al pueblo grande y siempre enorme de Morelos. A la comunidad universitaria de nuestra siempre grande y enorme UAEM.

El Reloj del Palacio de Cortés

"Viéralo por donde lo viese/

ese reloj signado por la parálisis/

dejó de seguir el tiempo/

y sólo atinó a señalar la precisa hora.

¿Qué nos decía ese paralítico reloj en esa hora exacta?/

¿Nos espetaba llamados al levantamiento?/

¿Blasfemias y maldiciones injuriaba para que nosotros escuchásemos las trompetas del Apocalipsis?/

¿Era acaso el llamado a levantarnos de nuestro marasmo para encontrarnos nosotros mismos sin más ni más?/

Uno al lado de los otros/

los otros al lado nuestro/

¿Pies con pies, siguiendo los pasos del Chueco Maciel?/

¿Manos con manos levantando de las piedras a nuestros hermanos, padres, hijos, nietos, primos, perros, gatos, recuerdos, sentimientos, cualquier valor escondido tras recónditos espacios que nuestras manos no podían alcanzar?/

¿Era acaso la hora de la penitencia y la hora de las promesas?/

¿O tal vez, quizás, la hora de la resurrección de entre los muertos que yacen en su tumbas solos,/ irremediablemente solos,/

completamente solos,/

sin otra compañía que los recuerdos/

el viento gélido de las noches/

y el crujir de huesos y dientes rozando los otros dientes de la otra mandíbula?

¿Era acaso la hora precisa del levantamiento para andar/

sin ataduras y sin arneses,/

para dejar de ser entes que,/

como muertos vivientes, deambulamos/

por las avenidas y los caminos de terracería/

que conducen,/

por encrucijadas al destino de la libertad/

y la dignidad perdidas desde mucho antes/

de las caídas de los muros y paredes,/

de 'las caídas hondas de los cristos del alma/

de alguna fe adorable que el destino blasfema' -diría Vallejo-/

o el signo de la muerte/

desde antes del derrumbe de nuestras certezas, hechas pedazos con nuestras iglesias/

y casas/

y escuelas/

y ese reloj que mudo permanece al horizonte?

No sé que contar ya/

he perdido la cuenta de todo lo perdido/

he perdido la capacidad de contar/

discalcúlico, y además aléxico,/

he dejado de poder leer los signos de los tiempos.

Sin embargo ese reloj/

suspendido en el tiempo/

nos increpa y nos convoca/

nos invita y nos llama/

sin el repicar de las campanas/

a saber que es la hora exacta de la vida resurrecta/

de la vida libre sin riendas que nos halen/

hacia los horizontes que nuestros no son.

Es la hora exacta de México/

no la que marcaba 'Hasta/

la hora de México'/

sino la que marca/

la arquitectura nuestra/

nuestra y de nadie más"