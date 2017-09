Casos y Cosas de Morelos - El regreso al sismo de la escuela

Opinión

| Sergio Dorado

2017-09-28

Si no hubo una sola desgracia humana en las escuelas del estado de Morelos, no se debió a que la infraestructura es fuerte y segura, sino a una especie de buena fortuna contra la ferocidad de la naturaleza. Esto es importante entenderlo así, como una suerte, y no con la connotación que algunos funcionarios públicos dan al asunto. En ese discurso se nota un tono de orgullo con ceja en alto como si fueran ellos quienes lo evitaron. Sabemos, sin embargo, que muchas escuelas de Morelos, especialmente de Educación Básica, no se han caído porque Dios es grande. Las hay con estructuras muy antiguas y casi todas sin inversión de mantenimiento, pues aun cuando el legislativo ha presupuestado dinero para el rubro de la erradicación de las cuotas escolares desde hace unos años, el recurso aún no aterriza en las escuelas. Por eso hay gran preocupación en padres de familia y esperan que esta vez la autoridad educativa haga las cosas con responsabilidad, tomando en cuenta que es la vida de nuestros hijos la que está en juego.

En redes sociales circuló el texto de una madre de familia que dijo: “Prefiero que mi hijo se quede burro a que se le caiga la escuela en la cabeza”. Desde luego que la inteligencia y el amor de esta madre expresa exactamente lo delicado del asunto para las autoridades. Por ello, la revisión de escuelas debe hacerse con expertos de la construcción y no con cascos y botas improvisados en bisoños encargados de constatar si las instalaciones garantizan la vida de miles de alumnos. El asunto es serio y así debe entenderse por el organismo de la infraestructura escolar. Porque si el problema se ve solamente como fenómeno a corto plazo, la autoridad tiene una visión limitada que más tarde todos podremos lamentar. Siempre se escuchó entre la gente que Morelos era tierra firme; “puro tepetate”, decíamos con orgullo del suelo de Cuernavaca. Y es que la historia sísmica, hasta el día 19 de septiembre de 2017, así nos lo había manifestado; incluso en el temblor de 1985, uno de los más terribles de la ciudad de México, en Morelos prácticamente no dañó nada. En cambio, el terremoto que acaba de espantarnos, nos desengaña con otra cara. Nos abre los ojos y nos advierte que en el momento menos pensado la tragedia puede aguijonearnos incluso con más furia.

Aquí, sobre nuestra hermosa tierra morelense, duerme una bestia descomunal bajo tierra que cuando menos tengamos pensado gustará de cambiar la posición de su sueño para la perturbación del nuestro. Por eso, no es sólo cuestión de diagnosticar el número de escuelas que serán derruidas para ser reedificadas desde el cimiento; o cuántas, de milagro, lograron permanecer de pie porque lucen pocas anomalías estructurales para el reinicio de clases. El quid relevante, sin embargo, es cuántas de ellas resistirían un terremoto de más de 7.1 grados en la escala de Richter, que fue la intensidad del sismo inmediatamente anterior.

Típicamente, el titular del IEBEM ha presumido una visión proactiva que sólo ha quedado en mera visión utópica: “La Nueva Visión”. Sin embargo, con base en las circunstancias actuales, quizá viniera bien que el IEBEM, como único granito de arena, aconsejara a la dependencia de infraestructura tomar esto en cuenta: ¡Mañana puede haber un terremoto de más de 7.1 grados! Conviene aconsejar porque a pesar de que la revisión es responsabilidad del organismo de infraestructura, alguna raspada le hará al director del IEBEM si sigue utilizando su discurso de eficacia total, que el humor social no está para bollos.

El ser reactivo ha sido la histórica característica del titular del IEBEM. Quizá entonces, la desgracia que nos desconsuela en estos días a los morelenses sea su oportunidad para medio enderezar su discurso y salir a flote con un poco de aire político. Pero sobre todo, que lo que resta del sexenio lleve en mente que su partido, el PRD, está bajo la lupa estricta de la sociedad por el corrupto ADN que lleva infectado en venas y arterias. La sociedad de hoy apuesta por el exterminio de la impunidad. ¿Habrá pensado en ello el titular de marras o lo importante para él y para la infraestructura seguirá siendo, como siempre, salir del paso lo más pronto posible?

Por lo pronto, en mucho ayudará el regreso de los 180 millones que en 3 años se han presupuestado para la erradicación de las cuotas escolares y, según el director del IEBEM, nunca se han radicado. Mejor que ya no le regresen el recurso a él, sino a ciudadanos honestos que ayuden a reconstruir con su grano de arena las escuelas de Morelos; eso, aunque los padres de familia sigamos comprando el papel de baño por el IEBEM y pagando las cuotas escolares de nuestros hijos. “Hay que ser proactivos”, diría Fernando Pacheco y su parentela política.