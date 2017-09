Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-28

CHIHUAHUA, CHIH.- El seleccionado morelense de tercias de baloncesto de la rama femenil se hizo del cuarto lugar en el certamen nacional que se llevó a cabo en esta ciudad, en donde se tuvo que vencer a lo más granado de este deporte a nivel nacional en una justa difícil, por lo que el escalón alcanzado debe ser valorado en su justa dimensión de la contienda organizada por dirigentes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó Jorge Schiaffino, responsable de las actividades sociales y deportivas de la mencionada dependencia en la tierra zapatista, “lo que nos llena de satisfacción. Las jóvenes lo hicieron en grande”.

La noticia la dio el funcionario después de tener una plática con integrantes del comité estatal de los padres de familia, en donde les dio a conocer la gama de actividades que se tienen en materia deportiva en el ISSSTE, con la finalidad de sumar esfuerzos y que haya un apoyo recíproco.

Schiaffino salvó la etapa estatal

Debe recordarse que la competencia estatal estuvo a punto de no llevarse a cabo debido a que se le negó al ISSSTE el parque Revolución para la realización de esta competencia, por lo que Jorge Schiaffino se movilizó y en menos de 24 horas consiguió las instalaciones de Civac para que la contienda se llevara a cabo con toda normalidad, dejando constancia de su capacidad de organización y de reacción ante una situación que fue de verdad difícil ante la cerrazón de las autoridades del Instituto Estatal del Deporte de no prestar los lugares que son del pueblo, no son propiedad particular.

Pese a las situaciones difíciles, se respaldó al equipo morelenses para que participara en esta competencia de corte nacional, y las jóvenes respondieron, lo hicieron en gran manera, sin importar que algunos de los escuadrones les aventajaban en estatura, peso y experiencia, pero las sureñas no se amilanaron y terminaron por hacerse de un merecido cuarto lugar, nadando en aguas llenas de tiburones, pero se alcanzó la semifinal de la contienda y se estuvo cerca de calificar a la final, pero no se logró, aunque la satisfacción ahí queda, porque ninguna de las jugadoras se rindió, todas dieron lo mejor de sí desde el principio de la contienda hasta el final, “por lo que no nos queda más que felicitarlas porque hicieron un gran papel. Ya hablaremos con ellas y las felicitaremos directamente y les agradeceremos que lucharan hasta el último aliento”, cerró Jorge Schiaffino, quien se encontraba feliz por el papel hecho por estas jóvenes.

“Nos quisieron boicotear el evento en Morelos; no nos prestaron las instalaciones del Revolución, y mire usted, un cuarto lugar nacional ganado a ley”, cerró feliz el funcionario del ISSSTE.