| Ignacio Cortés Morales

2017-09-28

1.- En el futbol femenil las cosas nocaminan al 100 por ciento, y los pocos avances que se tienen en favor de lasjóvenes se han ganado a pulso, remando contra la corriente, y poco a poco estaactividad demuestra que puede tener vida propia, pese a las restricciones, lasdiscriminaciones, y ya la mayoría de los conjuntos juega en los estadios de laprimera división, empezando por las Tuzas del Pachuca, y los demás se han idosumando, y vienen las sorpresas, porque, en los juegos entre Pachuca y Américay León-Chivas, entraron más de 20 mil personas, lo que habla de que se estáconquistando a la afición en base a varios factores que me voy a permitir,desde mi punto de vista, que han sido fundamentales y que deseo, de corazón,que no se pierdan, que no empiecen con la contaminación y con los absurdos quese dan en la rama varonil, y que afean el juego hasta en lo ético, pasando porlo deportivo, y que las señoritas no tienen, y es en todos los niveles, igualen la escuela que en el llano y en el profesional, y en los municipios, estadosy países; ahí están los tantos y tantos certámenes internacionales en donde elrespeto al juego limpio es parte del partido, tanto que ya se quisiera entrelos hombres, en donde no todos son unos caballeros.

a.- Su juego es limpio, no buscanlastimar al rival; la lucha es en buena lid, en donde gana el mejor y si no, elque hace más goles, o el más afortunado, no el más tramposo.

b.- Se termina el partido y se respetaal rival, lo mismo si se gana que si se pierde; con honor, con dignidad; sinrevanchismos ni entripados. Se acabó el juego y a casa; leales.

c.- No se lanzan al césped fingiendolas faltas, para que el tiempo transcurra, y casi se mueren; llega el carrito ocamilla y salen en un grito de dólar, pero apenas pasan la línea de la cancha yse levantan como de rayo (¡milagro!) y a seguirle, y el árbitro lo permite.

d.- No juegan al pelotazo, sino que sonmuchas las que tratan el balón con talento, con toda la idea de lo que debehacerse con él, de cómo hacer daño, deportivamente

e.- No se pretende engañar al árbitro,siempre se entregan hasta el último momento de la jugada, y si llegan a caer espor inercia, por falta o lo que sea, no por pretendido engaño.

f.- No importa cómo vaya el marcador,ninguna deja de pelear por los colores que porta; ganando o perdiendo soniguales sus acciones.

g.- Los reclamos a los nazarenosprácticamente no existen, y miren que en ocasiones los nazarenos se dan cadaequivocada, pero ellas en lo suyo; en el juego. h.- Son disciplinadas en losentrenamientos y en los encuentros; ninguna se hace la graciosa porque noquiera salir del cotejo, como hacen algunos de la varonil, más por protagonismoque porque les interese continuar en el terreno, porque cuando están en él sonuna nulidad.

i.- Hay jugadas y jugadoras de encanto,que hacen del fútbol un arte, y así se les debe ver; son unas guerreras y unasprofesionales.

j.- Ojalá y este espíritu deportivo nolo pierdan, porque si hubiera que poner un ejemplo parta la juventud, sin duda,sería el fútbol femenil.

2.- Al final, la buena noticia, elgimnasio de la Universidad en excelentes condiciones; es centro de acopio,lugar de vida, de apoyo, de esfuerzo juvenil y estudiantil, unido.

3.- El trabajo de Jorge Schiaffino alfrente de las actividades sociales del ISSSTE rindió fruto: cuarto lugar en elnacional de tercias de baloncesto, rama femenil. En Morelos, las autoridadesdel deporte le negaron el Revolución y en menos de 24 horas rehízo las cosas,la competencia se tuvo en Civac, se fueron al nacional las jóvenes, se les dioapoyo y se trajeron el lugar mencionado. Así se gana a la sociedad, con trabajoserio.

4.- Ramón Ortiz Miranda, al frente dela Dirección de Educación Primaria no ha hecho nada por la educación física.Sigue toreando el caso y sí va a provocar, no un sismo, sino un cisma