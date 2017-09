Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-09-28

Breverías Culturales

Pixelatl presenta un libro sencillo creado en medio de la emergencia por un grupo de creadores mexicanos de diversas partes del país que con cariño y pasión colaboraron en su realización, como una herramienta para ayudar a los pequeños a reflexionar en lo sucedido, y como un pretexto para provocarlos a que expresen cómo se sintieron y discutir con ellos qué se puede hacer en esas circunstancias.

Estarán haciendo un tiraje que se repartirá en algunas escuelas y refugios de zonas afectadas. Puedes descargarlo en enlace-2: http://bit.ly/2huQbfK.

México Fuerte // Industrias Creativas // Pixelatl.

UNAM MORELOS: El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias convoca a participar en la 1era Muestra Internacional de Obras Audiovisuales sobre Patrimonio Cultural Inmaterial a realizarse en la Cineteca nacional del 18 al 20 de noviembre de 2017, la fecha límite de inscripción será el domingo 30 de septiembre de 2017; Información en la pagina-e: http://www.crim.unam.mx/web/node/2040 correo-e: registromuestracontenidos@ gmail.com.

TRADICIONALMENTE se recolecta la flor de pericón con la que se hacen cruces, para el día de San Miguel. En el Estado de Morelos, Coatetelco municipio de Miacatlán, Tlaltizapán, Buena Vista del Monte Pueblo de Cuernavaca. En la comunidad indígena de Coatetelco, además de realizar sus ramos o cruces de pericón, ese día por la tarde es común que muchas familias las lleven a las tumbas de sus familiares en el panteón del pueblo; es como un previo al festejo tradicional de los fieles difuntos. Unidad Regional de Culturas Populares, Morelos.

“RITUS”, instalación/performance de Fernanda Rueda, en Casona Spencer a las 18.00 horas; Fernanda Rueda actualmente es estudiante en Kunstakademie Düsseldorf, Alemania; la presentación explora una serie de rituales individuales y colectivos de importancia personal como espacios que posibilitan la materialización de ideas y la construcción de identidad a través de comunicación no verbal; Centro de acopio con Erika Vergara de 10:00 a 12:00 en la Rana con Marisol Díaz, y de 12:00 a 15:00 horas; calle Miguel Hidalgo 22.

All AROUND The WORLD: Montiel "en vivo", ocasión especial para que le conozcan, a la banda y sean parte de la grabación de un disco, en Alboa Cuernavaca a las 21:00 horas, Plaza Bugambilia, Río Balsas 102, teléfono 3103680.

CASA de la CULTURA de CUAUTLA informa que reanudó las clases el miércoles 27 de Septiembre en horarios habituales.

POLVORÓN de Nuez Imparte este taller que brindará herramientas de contención y descompresión emocional en el trabajo con grupos; dirigido a docentes, talleristas y personas que estén a cargo de grupos; solicita la lista de materiales vía inbox en FB: Alejandra Serrano Bello.

DANDELION EDICIONES te invita a su proyecto infantil, una forma didáctica de entender lo que sucedió y una forma para no pasar el tiempo tan aburridos en los albergues; Si eres ilustrador, escritor, psicólogo infantil o pedagogo, educador, cuenta cuentos o impresor y te gustaría participa en la elaboración de un libro para colorear que se repartirá a niños en albergues de Morelos y en cualquier lugar del país, consulta la información completa en la pagina-e: http://bit.ly/libro-19S; envía tu propuesta antes del 30 de Septiembre al correo-e: dandelionediciones@gmail.com.

QUIEN CREA y QUIERA, meditación por la madre tierra: La Tonantzin Tlalli “Madrecita Tierra, Pachamama, GAIA”, se está curando y en sus movimientos de auto sanación y equilibrio, con mucho dolor y tristeza, va ayudando a los seres humanos a su propia sanación. Los recientes temblores fueron para transmutar todo Lo Negativo: el enojo, odio, egoísmo, la violencia y emociones negativas, de sus hijos a Lo Positivo: ayuda, compasión, amor, solidaridad, perdón. Para ayudarle a completar este proceso de sanación y que los ajustes sean más suaves y menos catastróficos y dolorosos, es que sus hijos, nosotros podemos ayudarle haciendo oración, buenas acciones y meditaciones.

Participar en esta meditación que realizarán el próximo sábado en Ollin Siete a las 12:00 horas; vestidos de blanco, con una veladora blanca, un ramo de flores blancas, un cuarzo blanco o rosa, tapete o cojín para meditar, entrada libre, informes e inscripciones en los teléfonos 3115149 y 7771914911, Temazcal Ayoatzin, Pedro de Alvarado 131, Lomas de Cortés, FB: Ollin Siete correo-e: ollinsiete@gmail.com.

bonifaciopacheco@hotmail.com