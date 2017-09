Local

Gerardo Suarez

2017-09-27

-Detectan vicios e irregularidades en la audiencia registrada en los juzgados de primera instancia

-Alejandro Vera exige al gobernador sacar las manos del proceso judicial al que lo han sometido





Ante los vicios e irregularidades que se detectaron durante la audiencia que se registró en los Juzgados de Primera Instancia, de Control y Juicios Orales, en seguimiento a la audiencia de formulación de imputación por presuntos delitos de peculado, abuso de confianza y uso indebido de facultades y atribuciones, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, le pidió al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu saque las manos del proceso judicial en su contra y permita el verdadero equilibrio de poderes.

El rector Alejandro Vera, contó con el apoyo irrestricto de la comunidad universitaria quien en todo momento estuvo afuera de los juzgados de primera instancia, coreando su nombre, respaldando su gestión al frente de la UAEM y exigiendo al titular del Ejecutivo que deje de estar atacando y persiguiendo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Además de estudiantes apoyaron a Vera Jiménez académicos, investigadores y directores de las diversas unidades académicas e integrantes de la sociedad civil, quien reprobó la actitud fuera de todo margen legal al haber sido expulsados por el juez de la comparecencia al equipo de abogados para dejarlo sin representación jurídica.

Al ser cuestionado del porqué su presencia en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia, el rector de la UAEM, precisó: “vengo a la audiencia de formulación de imputación, me parece que es algo que no tiene razón de ser, es insólito que todo este hecho se detone desde las fosas de Tetelcingo y que todavía no tengamos aquí en algún juzgado a ningún responsable por todos esos hechos tan lamentables”.

Por ello, dejó en claro que su presencia fue para aclarar en la audiencia así como para precisar y puntualizar los presuntos delitos de los que se culpa a su figura como rector, al tiempo de reiterar que la carpeta de imputación tiene serios errores conceptuales, ya que la formulación e imputación no tiene claro quién es el sujeto al que se le está imputando.

Dejó en claro que todo lo que está ocurriendo en este tema es obra del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, a quien le solicitó que saque las manos y permita que se realice un proceso sin injerencia ni presión de ningún tipo como lo está haciendo por lo que reconoció que le queda claro que es una cuestión política en un tema jurídico.

Por su parte, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria Ejecutiva del Colegio de Directores de la UAEM, lamentó que la universidad haya sido vulnerada en su autonomía por lo que dijo que desde el Consejo Universitario se han autorizado las cuentas públicas establecidas en el portal institucional de transparencia.

Mientras, René Santoveña Arredondo, integrante de la Junta de Gobierno aclaró que la UAEM es la voz crítica que acompaña a quienes han sido víctimas, ante un gobierno que tiene sometido al pueblo, “este acoso no es a Alejandro Vera, sino a la figura del rector, a la Universidad así como a los que integran la Junta de Gobierno y por ello, tendrán que supervisar que el recurso que recibe la institución sea utilizado para los fines establecidos y nos queda claro que éste han sido manejados de manera transparente.