Local

Erick A. Juarez |

2017-09-27

-El rector de la UAEM es acusado por el delito de peculado por más de 600 mdp

Será hasta el próximo domingo primero de octubre, cuando se determine si el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez y del ex tesorero, Eduardo Sotelo Nava, enfrenten un proceso judicial o no por el delito de peculado por más de 600 millones de pesos.

Minutos antes de iniciar la audiencia de formulación de imputación, más de un centenar de amigos, familiares, estudiantes, docentes de la UAEM y agrupaciones civiles, resguardaron las instalaciones de los Juzgados de Control y Juicios Orales del Primer Distrito Judicial con sede en Cuernavaca, en espera de la absolución del rector de la máxima casa de estudios.

Sin embargo, alrededor de las 09:00 de la mañana, en las instalaciones de la Sala Uno de los Juzgados orales, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, en donde el juez, Adolfo “N” dio inicio con el juicio.

De acuerdo con el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, Víctor “N”, uno de los argumentos que promovió para solicitar la formulación de imputación, fue que el pasado cinco de septiembre del 2016, el Auditor de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado, Vicente Loredo Méndez, presentó la denuncia en su contra ante la Fiscalía Anticorrupción.

Por ello, el agente del MP, aseveró que el hecho de haber solicitado el primero de julio del 2014, un crédito por 600 millones de pesos en la cuenta con número 3143855 del “Banco Interacciones” con un contrato a pagar hasta el 2018.

Sin embargo, el hecho se materializó delictivo en una primera instancia el 30 de julio del 2014, por lo que la denuncia fue presentada en el mes de septiembre del 2016, por el Auditor de la Entidad Superior.

Ante tal situación, el Fiscal Anticorrupción aseveró que el rector y el ex tesorero, distrajeron los recursos etiquetados para el pago de los créditos que habían solicitado con antelación, ya que posteriormente requirieron una ampliación de crédito por 20 años, estableciendo como fuente de pago el 100 por ciento de los ingresos de la UAEM y el 2.5 por ciento del presupuesto de la máxima casa de estudios, quienes ambos funcionarios no contaron con el consentimiento de los diputados locales, debido a que el presupuesto deberá ser avalado por los legisladores locales.

Por tal motivo, el agente del MP, indicó que derivado a estos contratos así como el fideicomiso correspondientes al primero de julio del 2014 al mes de junio del 2017, han distraído una cantidad superior a mil 433 millones de pesos, por tal motivo, calificó a ambos servidores públicos como coautores por la violación de los contratos crediticios en prejuicio de la ciudadanía morelense.

Por ello, el juez de control y juicios orales, Adolfo “N” decretó que este próximo primero de octubre del presente año a partir de las 10:30 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso o no, debido a que los imputados decidieron ampliar el plazo constitucional a 144 horas (ya que en dicha audiencia oral, se determinará si el rector, Alejandro Vera y el ex Tesorero, Eduardo Nava enfrentarán o no un proceso judicial).

Cabe destacar que al término de la audiencia de formulación de imputación, el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, exhortó al Gobernador, Graco Ramírez Abreu sacar “las manos” del proceso judicial en su contra, debido a que anteriormente la UAEM era la víctima y hoy en día, el Gobierno del Estado se ha sustentado como ofendidos.

“Le pido a que saque las manos del proceso y que también al fiscal a que tenga el decoro a escucharse como se lo han pedido a los abogados, porqué es trabajador universitario y me parece que está obligado a cumplir con la ley orgánica y los acuerdos universitarios (…) No hubo sensibilidad por parte del juez, esperemos que el domingo haya esa sensibilidad”.

Según el defensor particular del rector, César Ricardo García Bravo aseguró que estará en espera de que el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Cuernavaca pueda resolver el juicio de amparo bajo el número 513/2017, al mencionar la inconstitucionalidad de la creación de la Fiscalía Anticorrupción, debido a que en el estado de Veracruz y Chihuahua, ambas fiscalías funcionaban ilegalmente,

“Tenemos varios amparos que estamos combatiendo, entre ellas es que la libertad queda sujeta en las manos de la justicia federal y otro es que presentamos un acto de inconstitucionalidad por la creación de las Fiscalías Anticorrupción”, declaró.

Y es que el rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Vera Jiménez su libertad o medidas cautelares están sujetas a las disposiciones de la justicia federal, situación que el juez de control y juicios orales acató dicha disposición siempre y cuando, no haya alguna resolución por la federación.