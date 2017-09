Local

Yesenia Daniel |

2017-09-27

-El hecho realizado por trabajadores del gobierno estatal causó intranquilidad en la población

Zacatepec, Mor.- Una cuadrilla de trabajadores de Gobierno del Estado rellenó las grietas que se hicieron tras el sismo en la carpeta asfáltica del paso a desnivel del punto conocido como La Corona en la comunidad de Galeana, lo que generó intranquilidad en los usuarios de este municipio e incluso al propio gobierno local, que aseguró que la vía no será abierta a la circulación vial.

Desde muy temprano, los trabajadores acarrearon arena y materiales de construcción para rellenar las grietas de este puente, que fue cerrado inmediatamente después del sismo de las 13:14 del pasado martes 19 de septiembre, por el peligro que representa hacer uso de él. De hecho, ayer todavía permanecían sobre la carretera, los pedazos de escombro que se soltaron de aquella ocasión.

El gobierno municipal informó que la revisión y reparación del paso a desnivel es competencia del gobierno estatal, por lo que el municipio no tiene injerencia en el tema de su reparación, no así en lo que respecta al tránsito de los vehículos.

"Ya el día de ayer estuvieron por aquí la dirección de caminos del gobierno del Estado y la SCT, ya ellos hicieron una valoración, hicieron una revisión, lo que ellos procedieron a hacer, es a cerrar, tapar las grietas; primero le están echando material, por decir así, están rellenando, poniendo una capa de emulsión, en este caso nada más para evitar que haya entrada de agua, el agua al entrar por las grietas es peso, y ese peso obviamente hace que pueda colapsarse el muro. Nosotros no estamos tranquilos la verdad, mientras no haya reparación a este puente, una valoración o una reconstrucción de este puente, nosotros no sabemos, ellos valorarán; pero mientras ningún carro", declaró el director de Obras Públicas de Zacatepec, Octavio Reyes Garduño.

El funcionario local dijo que el puente solo será reabierto a la circulación vial cuando el Gobierno estatal haya emitido un peritaje técnico que asegure que no representa un riesgo para la población.

Por el momento, la dirección de Tránsito municipal determinó que ningún vehículo pesado puede circular a los costados de este puente, es decir, cerca de los muros de contención, para evitar que las vibraciones repercutan en su infraestructura.

En un sondeo realizado entre los automovilistas que circulan por la zona, criticaron el hecho de que las grietas fueran "solo rellenadas", y dijeron no sentirse seguros con esta reparación.