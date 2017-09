Local

Yesenia Daniel |

2017-09-27

*"Tienes dos ángeles que te cuidan allá arriba": damnificado por sismo al militar

Jojutla, Mor.- Afuera de la derruida Iglesia de San Miguel Arcángel en Jojutla, y a unos pasos de que lo que fue su casa y negocio en la colonia Benito Juárez; Marco Gil Vela ve transcurrir los minutos impacientemente; más de una hora después de espera, llega Martín Moctezuma Luis Hernández con su uniforme militar, es un soldado de 21 años de edad que ayudó a sacar de los escombros los cuerpos de su esposa y bebé, y cuya fotografía casi doblado de dolor, viralizó las redes sociales en esta tragedia sísmica.

Jojutla sigue siendo un caos a 8 días desde que la sorprendente naturaleza dio una prueba de su magnitud; en sus calles camina gente con casco, tapabocas y chaleco fluorescente, ayuda en las labores de limpieza en las, por lo menos, 2 mil edificaciones que se vinieron abajo con la sacudida de 7.1 del pasado 19 de septiembre; maquinaria pesada arranca pedazos a las casas y deja ver las costillas de los hogares, los desnuda y se ve la fragilidad humana, en Jojutla por todas partes hay escombros de la historia de sus habitantes.

Y ahí está Marco Gil Vela, vestido de luto y esperando conocer quien le dio la oportunidad de despedirse de su mujer y su niña, como lo escribió la semana pasada en su cuenta de FB, pidiendo ayuda para conocer al soldado, para estrecharle la mano.

Luego de cinco días lo encontró: Ayer publicó nuevamente en su muro que por fin había encontrado al soldado, "su soldado", se llama Martín Moctezuma Luis Hernández, tiene 21 años de edad y es de Juchitán, Oaxaca:

"Muchas gracias amigos por ayudarme como medios de comunicación a localizar a mi soldado Moctezuma, me llama de sedena y a la 1:20 estaré conociendo a mi soldado en la iglesia principal de Jojutla , por si gustan acompañarnos les estaré agradecido por siempre A NOMBRE DE MI FAMILIA Y MI HIJO DIOS LES BENDIGA SIEMPRE".

Moctezuma llegó una hora y media después, serio y con una actitud tímida, bajó del vehículo militar acompañado de su superior y por lo menos dos compañeros.

Durante la espera del encuentro, Marco relató que durante las labores para rescatar a su esposa e hija, él no se dio cuenta de gran cosa, fue hasta después de que fueron enterradas que Zeus González, primo de su esposa, le contó lo ocurrido.

Un par de soldados se desgarró el alma al igual que un hombre de profesión albañil quienes palmo a palmo lucharon por quitar los escombros y dar con Samara Betzabé Celis Vera, la esposa, y con Sara Sofía Gil Vera, su bebita de 8 meses de edad.

"El reflector está de nuestro lado pero quienes lo merecen son ellos, que sin conocernos nos ayudaron, que sin importar que la casa terminó de caerse en nuestras caras aún así sacaron a nuestros familiares, ellos necesitan un reconocimiento especial... cuando el soldado me entregó el cuerpo de mi sobrina, se destrozó al igual que yo", relató Zeus.

No hubo palabras de inicio, sólo miradas en silencio de quien se muestra infinitamente agradecido y el rostro sereno, inamovible de aquel que no está acostumbrado ni a los elogios ni a las manifestaciones afectivas. Luego vino el abrazo, largo, apretado, en silencio que gritaba ¡gracias!

Detrás de Luis Hernández se ubicó el coronel Cristian León Borja, que fiel al estilo parco y ceremonioso de las fuerzas castrenses se limitó a decir "Aquí está el soldado Martín Moctezuma", más adelante, el coronel admitió su soldado no quería dar entrevistas ya que sólo cumplía con su deber pero ante la presión de medios y sociedad accedieron para que la ciudadanía conociera al hombre más allá de la casaca camuflada.

El encuentro fue breve pero emotivo, el soldado recibió con cierto recelo los agradecimientos de la familia, "a mí también me hubiera gustado que alguien hiciera hasta lo imposible por salvar a mi esposa y a mi hija, una pequeña de sólo dos años, pero no quisiera nunca pasar por una experiencia similar, no tienes nada que agradecer, solo hice mi trabajo", reiteró.

Marco Gil, sabedor que el Ejército se rige por normas severas, ofreció disculpas públicas por si acaso metió en problemas al joven con la misiva que publicó en redes sociales, donde Luis Hernández rompió en llanto al salir de la casa derruida. "Sentí impotencia al ver tantos escombros", expresó impávido el joven moreno de ojos inexpresivos.

"Si no tienen nada más que preguntar, atajó el coronel, este muchacho sí tiene mucho que hacer", con lo que finalizó el emotivo encuentro.

El soldado se fue en medio de aplausos y ovaciones de la gente que por el momento vive en la calle.