Local

Redacción |

2017-09-27

-La Secretaría de Cultura destinará recursos para reparar patrimonio cultural tras sismo





Tlayacapan, Mor.- A una semana del sismo de magnitud 7.1, Enrique Peña Nieto realizó una gira de supervisión a Tlayacapan, Morelos, donde detalló la ruta de reconstrucción de viviendas afectadas así como templos dañados.

Este municipio fue uno de los afectados por el terremoto del pasado 19 de septiembre mismo que dejó cientos de viviendas derrumbadas y fracturadas.

El Primer Mandatario sostuvo que no puede estar en todos los estados donde hubo afectaciones, ya que a su decir, la gente le ha pedido que no les abandone, a lo que pidió la comprensión de los damnificados ya que “materialmente me es imposible estar en cada lugar afectado”.

Señaló que el INAH y la Secretaría de Cultura ya realizan un censo del patrimonio cultural del país en entidades afectadas y están valorando para buscar en lo posible la reparación. Hizo hincapié en que el templo de San Juan Bautista no será demolido, sino reparado.

En cuanto a la reconstrucción de viviendas resaltó que es importante realizar los censos para poder destinar los recursos que cada familia afectada necesita.

"Canalizaremos recursos para necesidades, apoyo económico y con materiales para reconstrucción de afectadas en daños parciales y totales", dijo.

También, anunció que se habrá de lanzar una campaña de promoción turística para que se reactive la economía de los municipios que son “Pueblos Mágicos”.

En este lugar, el Palacio Municipal y la Iglesia de San Juan Bautista será restaurada y no demolida. Reconoció que tomará varias semanas la reconstrucción de las zonas que se vieron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre y aseguró que es necesaria la participación y la colaboración de los gobiernos estatales ya que se requieren apoyos específicos para varias regiones del país.

El Presidente estuvo acompañado por el gobernador Graco Ramírez y otros integrantes de su gabinete.

Morelos mantiene la cifra de 74 personas fallecidas. El total de las personas que murieron es de 331, siendo la Ciudad de México la que tiene el número más alto con 192.