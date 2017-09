Serpientes y escaleras - Caja China

Opinión

Eolo Pacheco |

2017-09-27

Hace unas semanas Graco Ramírez responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto de la muerte de las dos personas que cayeron en el socavón del Paso Exprés. Este fin de semana volvió a acusar al gobierno federal (léase el Presidente) y a Televisa de armar en Morelos una “Caja China” para distraer a la opinión pública de la pifia de la niña Frida Sofía. ¿Quién asesora al gobernador para que realice este tipo de expresiones?

El gobierno de Morelos no ha podido responder contundentemente a las acusaciones que desde la semana pasada recibe por el mal manejo de los recursos destinados a los afectados del sismo del 19-S. Ni en lo institucional, ni en lo personal Graco Ramírez ha logrado salir al paso de las acusaciones y de la crítica que surge desde todos lados. El tabasqueño se ve físicamente agotado, socialmente agobiado y políticamente noqueado. No hay forma de que se recupere de semejante crisis; su preocupación ahora debe ser no ir a la cárcel cuando concluya su encargo.

En el gobierno estatal no hay capacidad de respuesta, ni tampoco existe estrategia para enfrentar la peor embestida social del sexenio. El régimen afronta un sexto año de terror, acusado de corrupción, de vínculos con la delincuencia y ahora de lucrar con el dolor y los recursos de las víctimas del sismo. No hay, hasta el momento, una prueba legalmente sólida sobre el mal manejo de los recursos para víctimas, pero las acusaciones se han convertido en una verdad pública que nada ni nadie va a poder cambiar. Item más: la Fepade ya investiga el caso.

Socialmente hablando el gobernador no tiene forma de revertir el daño que ha sufrido su gobierno producto de las acusaciones por el desvío de los recursos enviados a los damnificados. Es su palabra contra la de miles de ciudadanos, es la versión oficial contra cientos de imágenes en donde la gente denuncia que es víctima de las autoridades. “Antes se traficaba con armas, ahora se trafica con comida para las víctimas del sismo” dice un afectado.

Políticamente hablando el panorama también es complicado. Aunque Graco ya no va a reparar el problema de percepción, lo que puede venir puede ser peor. Con un ambiente social crispado y una opinión pública totalmente en contra se abre la posibilidad de que al final del sexenio Graco Ramírez enfrente un panorama similar al de mandatarios como Javier Duarte, Beto Borge o Roberto Sandoval.

El jefe de gobierno perredista ya no tiene apoyos políticos nacionales, está enfrentado con el presidente de la república y tiene en contra al pueblo de Morelos. Existen un sinnúmero de acusaciones en su contra por actos de corrupción, protección a grupos delictivos y ahora mal manejo de los víveres enviados a las víctimas del terremoto. Un descuido más y Graco puede enfilarse al vacío y pasar del descrédito público a la persecución legal. Otro error y Graco caerá en ruina, llevándose de corbata a su partido.

En medio de la crisis mediática el gobernador apuesta por la misma estrategia de siempre, esa misma que durante cinco años ha fracasado y lo ha convertido en el político más odiado de México. En lugar de enfrentar localmente los conflictos y tratar de retomar el diálogo con los ciudadanos, el perredista paga entrevistas nacionales, contrata a algunos columnistas e intenta desesperadamente cambiar la opinión pública desde la capital del país.

Graco sigue la misma ruta que hace más de veinte años trazó Jorge Carrillo Olea, insiste en resolver los problemas sociales con grilla nacional y en descalificar todas las voces en contra. Los resultados son peores que los que en su momento obtuvieron Carrillo, Estrada o Adame.

El #DespensasGate creció por culpa del propio gobierno: el ejecutivo se tardo en reaccionar y luego actuó mal frente a los señalamientos; peor: en lugar de actuar contundentemente e informar de manera clara la situación, se metió al juego de los dimes y diretes, lanzó amenazas, criminalizaron a la gente y cambiaron varias veces de versión. Seis días después de que estalló esta crisis, la nueva visión sigue dando tumbos, pasa de una estrategia a otra y ahora sale con que se trata de una “caja china” para distraer al país de un asunto nacional.

El problema de este gobierno está dentro del propio gobierno, en la actitud del gobernador y en las pésimas decisiones que toman. Graco Ramírez no escucha, no aprende de sus errores ni está dispuesto a rectificar sus pasos. Hoy ya es demasiado tarde para su gobierno, ya no hay manera de cambiar el panorama ni de revertir la mala imagen que se ha creado. En una semana el tabasqueño se consolidó como el gobernador más desprestigiado de la historia de Morelos y en el mas odiado del país en este momento. Esa herencia la cargarán los perredistas y sus aliados en la próxima campaña.

Al final del camino lo que le queda al gobernador es poco; ya no podrá mejorar su imagen ni salvar a su gobierno del descrédito nacional, él y su esposa quedarán marcados de por vida por las acusaciones de lucrar con los recursos de los damnificados y por intentar aprovecharse de la tragedia de las víctimas del 19-S. Nada de lo realizado en seis años superará el estigma con el que ahora los han marcado. A Graco y a Elena se le recordará por el #DespensasGate.

Pero lo peor aún está por venir: este ambiente descompuesto es el idóneo para que sus adversarios acaben con el PRD en la campaña, para que se de un golpe certero al Frente Amplio Ciudadano, pero sobre todo para que los enemigos personales del perredista revivan las denuncias que hay en su contra. Llevar a Graco Ramírez a juicio y someterlo al mismo trato que han recibido otros gobernadores es un platillo muy apetitoso para el PRI y para Morena; colocar a un gobernador de izquierda en el banquillo de los acusados y procesarlo en plena campaña presidencial sería un golpe muy duro para los partidos que quieren sacar al PRI de Los Pinos.

La debacle de Graco Ramírez comenzó en Morelos y es en Morelos en donde se está terminando de escribir. Desde el principio Graco despreció a los morelenses, hizo menos a los actores políticos y a los medios de comunicación locales; para él la política verdadera y la comunicación profesional está en México. Hoy enfrenta los costos de su decisión.

Si en lugar de apostar por lo nacional el tabasqueño atendiera más lo local, podría matizar un poco el enorme desgaste que sufre y quitar ingredientes a la fórmula nacional que se cocina para enjuiciarlo al final del sexenio. La base de cualquier proceso que se inicie en contra del perredista está en el sentimiento social en la tierra que gobierna.

Pero Graco Ramírez llegará al final de su sexenio con la misma estrategia de siempre. Su soberbia es mayor a su inteligencia.

posdata

Para tratar de matizar las dudas ciudadanas sobre la actuación del gobierno ante la crisis del sismo, el gobernador Graco Ramírez planteó la conformación de un Fideicomiso de Reconstrucción conformado, dijo, por “reconocidos” ciudadanos de nuestra comunidad.

La idea no es nueva, al mandatario le encanta crear fideicomisos para todo, aunque su funcionamiento nunca ha sido adecuado. En esta ocasión el objetivo del fideicomiso no es sólo garantizar el manejo correcto de los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo, primordialmente busca darle credibilidad a la actuación de un gobierno fuertemente cuestionado por sus acciones posteriores a la tragedia.

Lo malo del fideicomiso es que salvo contadas excepciones, quienes conforman el grupo que supervisará el rescate son personas fuertemente ligadas al ejecutivo, lo cual quita imparcialidad a su actuación y resta confianza a sus actos. Lo peor es que en lugar de ganar confianza con ello, el gobierno se sigue hundiendo, porque varios de los actores del Fideicomiso son considerados gente corrupta.

A esta altura de la crisis ya es imposible revertir el daño e impensable cambiar la percepción que la ciudadanía tiene del gobierno de Morelos. Frente a la tragedia, los estrategas institucionales tendrían que pensar en un plan que combine la política, la comunicación y la reconciliación social, pero su cabeza no da para tanto.

Es grave la crítica ciudadana y el linchamiento mediático, pero si las cosas no mejoran, en breve la prioridad del gobernador será evitar ir a la cárcel.

nota

Los legisladores perredistas y sus aliados salieron al paso de la crisis que agobia al gobierno estatal y los arrastra (como perredistas) frente a la opinión pública. En una rueda de prensa, 19 de los 20 integrantes del bloque amarillo (excepto Paco Moreno) anunciaron que donarían la mitad de su salario para crear un fondo de construcción de vivienda para los afectados por el sismo.

Cada diputado aportará alrededor de 30 mil pesos mensuales a una bolsa que se destinará a la reconstrucción de las zonas afectadas; con esta medida los legisladores, dicen, demuestran su compromiso con la gente en un momento de crisis que nos duele a todos.

Personalmente aplaudo la medida asumida por los representantes populares, más allá de las críticas que versan sobre el porcentaje que donan respecto al total de recursos que reciben, me parece loable la decisión de donar parte de su salario. La acción es plausible y ayudará a muchas familias.

Pero estratégicamente hablando la medida no ayudará en nada a mejorar la imagen de los diputados, ni mucho menos los reposicionará frente a los ojos de la sociedad. La manera como se presentó fue muy poco profesional, la información se perdió en el espacio, se lanzó sin estrategia y por tanto no ayuda en nada a matizar el desgaste público.

Una decisión tan importante como la que tomaron los diputados al donar la mitad de su sueldo por el resto de la legislatura es muy buena y tendría que venderse mejor, pero se está quedando como un tema de coyuntura más.

¿A nadie se le ocurrió hacer una estrategia de medios en torno a esta medida?

post it

La del gobierno del estado con el rector de la UAEM es una batalla perdida. Sumido en varias crisis al mismo tiempo, Vera y Graco tendrían que buscar una salida acordada y digna para ambas partes.

El pleito entre ambas instituciones ha lastimado mucho al estado y principalmente a la comunidad estudiantil; hoy que vivimos una severa crisis por las afectaciones del sismo es indispensable que se establezcan prioridades y se dejen los odios personales de lado.

Del lado gubernamental tendrían que analizar mejor sus escenarios para poder decidir los pasos que van a dar; nunca como ahora Graco Ramírez ha estado tan lastimado y con tan poca credibilidad. Si vinculan a proceso al rector de la UAEM y lo detienen, la reacción de la comunidad universitaria y los grupos sociales será muy fuerte y puede ser la puntilla para la caída del gobernador. En caso contrario, si no consiguen procesarlo, Alejandro Vera saldrá victorioso, reposicionado ante los ojos de su comunidad (y del resto del estado) y comprobará que efectivamente hay un ataque político en su contra.

No hay escenario favorable para Graco en esta batalla. Ambos personajes salen lastimados, pero uno puede perder más que otro. O concilian o la crisis será mayor.

redes sociales

La presidenta del DIF Morelos anunció que temporalmente deja las redes sociales: “Me retiro del tuiter durante un tiepo porque creo que nunca una mujer había sufrido un linchamiento político como el que han hecho conmigo.”

La decisión viene luego de una semana de severas críticas por el que algunos han llamado #DespensasGate y ha ella la han bautizado como #LadyDespensas. La presión social hacia la dama ha sido muy fuerte, tanto que la obligó a ausentarse de un espacio que disfrutaba, en el que informaba, debatía y posicionaba ideas.

El reproche al gobierno estatal y de manera específica al gobernador y a su esposa es algo que nunca antes habíamos visto en Morelos; ni a Carrillo Olea, ni a Sergio Estrada ni a Marco Adame en su peor momento le criticaron tan fuerte como hoy se hace en contra de ellos.

Dar un paso atrás en ese espacio es una medida prudente de Elena Cepeda, no así la forma como lo hace; anunciar públicamente que se retira (aunque sigue tuiteando) lo único que provocó fue arreciar los ataques y el linchamiento. Aunque la decisión puede ser razonable, la forma como lo hizo fue errónea.

Otra vez se equivocaron en la manera de comunicar.

Comentarios para una columna contenta:

eolopacheco@elregional.com.mx

TW: @eolopacheco

FB: Eolopachecomx

Instagram: eolopachecomx