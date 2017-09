El Asalto al Cuartel de la Moncada - El terremoto y sus enseñanzas

Opinión

| Manuel Martínez Garrigós

2017-09-27

De acuerdo con los datos oficiales ya suman 333 fallecidos a causa del terremoto. En la Ciudad de México: 194, en nuestro amado Morelos: 74, en Puebla: 45, en el Estado de México: 13, en Guerrero: 6 y en Oaxaca: 1. Todo esto de acuerdo con las autoridades federales, y de las distintas entidades federativas. Desde aquí, desde este espacio les enviamos nuestro mas sentido pésame a los familiares y amigosde los deudos. También les mandamos un fraternal y fuerte abrazo.

México es un gran país, es solidario, es fraternal y en momentos difíciles, como hace muchos años, ha demostrado que podemos procurar, apoyar y respaldar a nuestros paisanos. Muchas enseñanzas quedan después de este desastre natural. Primero que los mexicanos cuando nos unimos todo lo logramos. Ahí está el ejemplo de lo que sucedió en el estado de Morelos, con la burda intención del DIF morelense, y de la insulsa señora de Ramírez, al quererse apropiar de los víveres y de los apoyos de todo tipo que estaban llegando del exterior; en este terrible caso de manera concreta todo estalló con el respaldo que se envió del DIF michoacano.

También hemos aprendido que en tiempos difíciles no nos podemos dejar, venga de quien venga se aplaude la propuesta y la intención de que los partidos políticos queden al margen de los recursos públicos. Sí amigos, el dinero tiene que llegar a donde más se necesita y a donde más se requiere. Hoy lo necesita la gente que lamentablemente perdió su hogar y que no tiene las condiciones elementales no solo de vivienda, sino también alimentarias para vivir dignamente.

Por eso nosotros creemos que con lo rebasadas que están las instituciones, con el desprestigio de los partidos políticos, hoy más que nunca se debe de apostar por la creación de un fideicomiso, o una política pública, o incluso una institución, donde todo ese dinero de los partidos políticos se invierta a corto, mediano y a largo plazo en la reconstrucción de las zonas en desastre. Ya que como leímos hace unos días en el editorial de un periódico de circulación nacional en las comunidades más alejadas serán “décadas” las que tardemos en recuperarnos al cien por ciento.

El primer paso ya lo dio Andrés Manuel López Obrador, a nosotros nos gustó la propuesta de: Elena Poniatowska, Bertha Maldonado (chaneca), Jesusa Rodríguez, Laura Esquivel, Paco Ignacio Taibo, Pedro Miguel y el Padre Solalinde. Todos de intachable reputación para vigilar que los recursos de la gente lleguen a buen puerto.

Nuestra propuesta es concreta, primero un gran programa social y alimentario que apoye a la gente que menos tiene , después con recursos frescos que se invierta para que se le pague lo mismo a los colegios de Arquitectos e Ingenieros, para que generen dictámenes de la mano de las dependencias de Protección Civil: federal, estatales y municipales para que puedan ser derrumbadas las viviendas que están en mal estado y generan un peligro eminente y constante; también una revisión a fondo del marco legal en materia de construcción; después a largo plazo con esa misma política pública o institución que se generen créditos blandos y los apoyos institucionales para levantar las viviendas de los damnificados; por último para reactivar la economía, créditos blandos, y por qué no a fondo perdido, para rescatar y animar el desarrollo regional, y con esto que el Estado de Morelos, y la zonas afectadas de nuestro amado México, sean grandes como hemos demostrado ser en tiempos difíciles y en dos terremotos.