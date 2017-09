Justicia

| Pancho Rendón

2017-09-27

Apenas comienza el verdadero Infierno para víctimas del sismo

Es de agradecer la ayuda ciudadana que se desbordó los primeros días del terremoto del pasado 19 de septiembre, pero conforme pasan los días, ha pasado la euforia de buena voluntad para dar paso a la cruda realidad, que para ayer, a una semana de ocurrido el evento, las víctimas no tienen trabajo, dinero; la comida escasea, la vida se derrumba ante un escenario incierto, aunque “México está de pie” los damnificados siguen de rodillas.

Aquellos que perdieron su vivienda y pertenencias en su totalidad, no saben qué hacer, a dónde ir, no tienen un peso en la bolsa y, aunque agradecen la comida y ayuda en los albergues, su futuro es incierto, la enfermedad les ha pegado, algunos presentan cuadros gripales a causa del temporal de lluvia, problemas estomacales, afectaciones en los ojos, pero eso no es nada comparado con la gente diabética, dializada, enfermos del corazón y siquiátricos.

Las medicinas no llegan, las consultas médicas en el sector salud, -principalmente en el IMSS- han sido suspendidas, los pacientes con daño crónico ya no tienen medicamento de control que se otorgaba cada mes y será, según el anuncio, “hasta nuevo aviso”, sin dinero para comprarlos, porque hay algunas medicinas costosas, principalmente los antiaritmicos, por citar un ejemplo, (Propafenona), contra colesterol (atarvastatina), antiplaquetarios, (Clorpedigrel), psiquiátricos, (Adepsique o Clonazepan), prostáticos, (Tambolusina), cuyo valor es mayor a los 500 pesos por cajita y sumado a ello las complicaciones presentadas por los dializados.

Es muy grave que un paciente bajo control siquiátrico se quede sin medicamento, la gravedad de su situación se puede convertir en riesgo de muerte para él o la sociedad, y, lo peor es, que, aunque tengan dinero para comprar la medicina, simplemente esos medicamentos son controlados por el Sector Salud y no los venden sin receta, pero como no hay recetas ni consultas, ahí está el problema, es ahí donde comienza el verdadero infierno de las víctimas del sismo.

De nada sirve tener un torta y agua, tampoco granos de arroz, frijol o aceite, o una colchoneta en un albergue, si la vida de cientos de enfermos crónicos peligra, entonces, la frenética ayuda ciudadana ha perdido su esencia y es ahora cuando la población deberá enfrentar la realidad, antes de que sucedan saqueos a negocios, rapiña generalizada y violencia en general, porque la desesperación y traumatismo posterior al sismo están llevando al borde del miedo y la locura a la gente.

Así las cosas: ¿Quién levanta la mano para traer medicinas de especialidad?, ¿quién levanta la mano para aportar recetas a pacientes de siquiatría en base a su historial médico?, quién dice yo para dar trabajo a quienes no lo tienen, si la actividad comercial e industrial se ha visto mermada?, ¿Con quién hay que hablar para lograr un techo, aunque sea de lámina para resguardarse del temporal?, estas y otras interrogantes quedarán como un misterio, mientras se escucha que hay miles de pesos donados por famosos, deportistas y ciudadanía, de los cuales las víctimas no han visto un solo peso en su bolsillo, mucho menos para ayudarlos a sobrevivir en tenebrosos días venideros.

Un caos solicitar consulta en el IMSS de Cuernavaca

Los médicos y personal se niegan a ingresar a la torre de la clínica 1, de plan de Ayala, solo hay atención de urgencias para casos muy graves, pero las consultas médicas y de control están suspendidas hasta nuevo aviso, por igual que la clínica 20 en el centro de Cuernavaca.

Es de mencionar las protestas por parte de trabajadores de la clínica 1 del IMSS, porque, según dicen, los quieren obligar a entrar a laborar y tienen la percepción de los posibles daños al elevado edificio de 11 pisos, por ello exigen un peritaje confiable sobre posibles daños. Esto, con la finalidad de tener total certidumbre de que efectivamente no pondrán en riesgo sus propias vidas.

Mientras se da todo ese jaloneo, los más afectados son los derechohabientes, quienes no saben hasta cuándo podrán continuar con sus tratamientos de especialidad, algunos ya estaban programados para cirugía y otros más con males graves que deberán a esperar, quien sabe cuánto tiempo, las cosas se mejoren.