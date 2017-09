Deportes

2017-09-27

1.- Que no se olvide el presupuesto

2.- ¿Y las Chivas? II

3.- Puente

4.- Docentes

1.- Este sismo del 19 de septiembre, a 32 años del primero, ha cambiado la vida de casi todos los que vivimos en el centro del país, como el del siete a los del sur del país, sin embargo, las cosas deben continuar, y es la hora en la cual la lentitud común que tienen las autoridades del Instituto del Deporte se acentúa, tanto que es la hora en la cual no se sabe no cuánto se solicitará al gobierno del estado para el respaldo al deporte, sino siquiera si se va a solicitar para respaldar al deporte y los deportistas en la entidad, y es que lo primero que cuida su titular, Jacqueline Guerra Olivares, es no molestar al patrón con algo tan sin importancia (para él y –deja la impresión de que también- para ella); si la tuviera, es un hecho que algo se haría sobre el particular, pero nada, se dejan pasar los días que se convierten en semanas, meses y años, y se está a cuatro días y un año de que deje el poder el perredismo y sus aliados que son entre agachones y beneficiados por el régimen que encabeza Graco Ramírez, quien lleva ya un gran ahorro de hasta la tercera parte de lo que destinaban los panistas para esta actividad, y cuyas cifras ya las he dado en varias ocasiones, por lo que ahora ocupo el espacio para reiterar la petición de que no se deje caer en saco roto la exigencia de que se entreguen recursos suficientes, aunque si se llegara a los 25 millones 724 mil pesos que se tenía en el 2012, representaría más del 33 por ciento de lo que ahora se da y que es en el orden de los 17 millones 106 mil, en lo que es una diferencia de ocho millones 618 millones, lo que querrá decir que apenas será lo mismo de hace cinco años, y si se ejerce en el 2018 será de hace seis; así de grave es el daño que está haciendo el perredismo al deporte en nuestra tierra zapatista.

a.- La lentitud de las autoridades del deporte en Morelos sobre el presupuesto es terrible.

b.- No veo que Jacqueline Guerra Olivares mueva un dedo; no lo hizo antes y va igual.

c.- Me parece que la titular del deporte ya debe tener un estimado de lo que se requiere.

d.- No lo dará a conocer para no tener dificultades con su patrón, porque prefiere que no haya dinero para el deporte a tener algún tipo de fricción con el tabasqueño perredista.

e.- Es el problema de que por encima de los beneficiados para ella está su seguridad.

f.- No pide el apoyo porque teme que se le salga de la mano porque no tiene argumentos

g.- Al parecer, pronto dejará el cargo, se insiste en que va por cargo de elección popular.

h.- Primero se le debe decir que perdería; sería, para Morelos, peor que ganara, ¿o no?.

i.- Si se queda y logra un presupuesto para el deporte de más de 30 millones sería positivo, al menos sería un millón por año durante su gestión, pero es mucho pedir.

j.- Lo más grave del asunto y donde se pierde la esperanza, es que ni siquiera lo estará pensando; está ocupada en otras situaciones, pero no se ve que el deporte le interese.

2.-Y sigue sin darse la respuesta de Jorge Vergara y de sus Corachivas y sus Chivas para el partido amistoso a beneficio de damnificados, al menos de Zacatepec y Jojutla.

3.- Los Alacranes del Puente de Ixtla, el sábado, a las 16, en el juego más difícil de lo que lleva el torneo de la cuarta división, en casa ante Toros de Tlaxcala y se debe ganar.

4.- Los docentes siguen a la espera de que las escuelas estén en condiciones para volver a clases.