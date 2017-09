Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-27

CIUDAD DE MÉXICO.- La selección nacional de la rama femenil que tendrá participación en el llamado certamen de Cuatro Naciones, que será en China, del 19 al 24 de octubre, contará con dos morelenses, Karla Paola Nieto Castillo y Mónica Ocampo Medina, y una inmensa mayoría de elementos que han estado en otras ocasiones, pero no se convocó a elementos como Lucero Ximena Cuevas Flores, quien es la goleadora del actual certamen de la primera división de este rama, lo que no deja de causar extrañeza y el indicativo de que el director técnico, Roberto Medina no tiene deseos de renovar el plantel, por lo menos no de manera inmediata.

En el certamen se enfrentará a los seleccionados de Brasil, Corea del Norte y de China, y el ocho de los corrientes será la concentración en las instalaciones del centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, pensando en el certamen internacional que se tiene por delante, en donde se encarará a tres grandes potencias, pero es la única manera que se conoce de aprender, enfrentar a lo mejor del mundo en esta disciplina deportiva que está tomando gran auge en México, por lo que extraña que no se haya convocado a más elementos que han probado que tienen los espolones para gallo, para enfrentar una contienda lo suficientemente difícil como para poner a prueba su talento, el cual ha salido a flote ya en otras competencias de este tipo y mayor.

Karla Paola Nieto Castillo y Mónica Ocampo Medina, siendo de Morelos, en este momento se encuentran militando con las Tuzas del Pachuca de la máxima categoría, y que se encuentran instaladas en el segundo lugar del grupo, en donde el mejor es el 11 de las Águilas del América que tiene a tres tlahuicas en su plantel titular, y las hidalguenses están con cuatro, y los dos conjuntos aspiran a hacerse del pasaporte para las finales de la contienda, aunque a las Tuzas las sigue bien de cerca las Diablitas Rojas del Toluca, en el tercer puesto del sector, a la espera de la mínima posibilidad de dar el salto a estar dentro de las dos mejoras y estar en la disputa del título de este primer certamen de fútbol de la rama femenil.