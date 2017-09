Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-09-27

Breverías Culturales

Hay muchas escuelas con licenciaturas en Ciencias de la Comunicación aquí en Morelos, y ahora, con esta tragedia, evidenció que aquellos que trabajan en instituciones públicas y privadas no asumieron su labor informativa; su patrón, jefe, director, secretario, les ordenó no informar nada, nadita, pa’ no especular: IMSS, ISSSTE, Sistema de Salud de gobierno estatal y demás instituciones del sector salud.

En el aspecto de ordenamiento, salvaguarda y resguardo del patrimonio inmueble, dañados, tendremos que seguir esperando que los especialistas terminen de prepararse para salir a revisar los inmuebles para hacer una evaluación, mientras algunos ya fueron derrumbados por el riesgo de un colapso mayor.

YA ESTÁN VIEJOS los pastores. Desde hace años el INAH, tiene como 20 sindicatos, y por esa razón hay muchos parásitos que son inamovibles. La Secretaría de Cultura, además de sustituir al Consejo nacional de cultura por las tardes (y las artes), vendría a establecer la normatividad para ordenar la relación de institutos como el INAH. Sin embargo ya llevan un año y niguas, no hay avance. Aquí en Morelos, los investigadores, que ya no pagan tenencia, no quieren jubilarse y mucho menos dejar su plaza, lo que impide el ingreso de jóvenes investigadores. Por eso es que la restauración o reedificación de los templos católicos será algo tardadita.

UNAM MORELOS: Fuensanta Aroca, UCIM presentará la ponencia “Geometría Tropical y Singularidades” en la palapa Guillermo Torres del Instituto de Matemáticas a las 12:00 horas; Información en la página-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/597-geometria-tropical-y-singularidades ――― La Doctora Eréndira Serrano, CRIM dictará la conferencia ”Representaciones sociales de género: cambio en instituciones e identidades culturales” en el auditorio “Raúl Béjar Navarro” del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias a las 11:00 horas; Información en la página-e: http://www.crim.unam.mx/web/node/1887.

MUERDO desde España en el marco del XX Aniversario de La Maga, espacio cultural-restaurante-café, Concierto a las 20:00 horas, altos de Morrow 9, Centro Histórico, teléfono 3103871; Pascual Cantero (Murcia, diciembre 1988) es un cantante, director de orquesta, compositor y poeta español, conocido artísticamente como Muerdo, viene a presentar su más reciente producción “Viento Sur”.

EL MUSEO ROBERT BRADY ha decidido reagendar todas las actividades académicas y culturales programadas para esta última semana del mes, pero trabaja como centro de acopio recibiendo donativos y víveres de 10:00 a 18:00 horas, favor de tocar el timbre, Nezahualcóyotl 4, teléfono 3188554.

12vo PREMIO ARTE LAGUNA. El Premio Arte Laguna es una convocatoria internacional para artistas con tema libre y el objetivo de promover el arte contemporáneo. El certamen se destaca en la escena del arte mundial por la creciente variedad de colaboraciones y oportunidades para los artistas, y es reconocido en todo el mundo como un verdadero trampolín para las carreras de los artistas. Un jurado internacional seleccionará a 115 artistas finalistas para: 5 premios en efectivo de € 35.000; 1 importante Exposición en el Arsenal de Venecia; 3 exposiciones en Galerías de Arte internacionales; 3 colaboraciones con Empresas; 11 Residencias de Arte; 1 premio Sostenibilidad y Arte; 3 Festivales Internacionales; publicación del catálogo. Las Secciones del certamen son: pintura, escultura e instalación, arte fotográfico, vídeo arte y cortometrajes, arte virtual, gráfica digital, arte ambiental y arte urbano. Plazo de inscripción 16 noviembre, información y bases en la página-e: http://www.artelagunaprize.com/es.

PRIMER CONCURSO de retrato morelense, convocado por La Facultad de Artes UAEM y el colectivo Ruina Tropical; Dirigido a todos los fotógrafos que trabajan y viven en el Estado de Morelos; cada fotógrafo podrá mandar entre una y tres fotografías en formato digital a una resolución mínima de 300 dpi con temática de retrato, anexando semblanza y/o CV al correo concurso.fotomorelos@gmail.com (se expedirá acuse de recibo); el jurado será integrado por los reconocidos fotógrafos Gilberto Chen, Erik Jervaise y Ricardo Modi; la fecha límite para la recepción de trabajos será el viernes 29 de septiembre 2017, los resultados se darán conocer el 6 de octubre de 2017, mayores informes en el correo-e:

concurso.fotomorelos@gmail.com.