Yesenia Daniel

2017-09-26

-Demostrará, dice Ramón Castro, que víveres de camiones retenidos fueron llevados al DIF Morelos

-Oficia misa en la colonia Emiliano Zapata de Jojutla; allí refrenda que se desviaron tres autobuses procedentes de Cáritas Guadalajara

Jojutla, Mor.- Dos días después de que los víveres de la asociación civil Cáritas de Guadalajara debieron llegar a Cuernavaca para ser repartidos entre los damnificados de Morelos, el Obispo Ramón Castro Castro, señaló que entregará pruebas de que los camiones fueron detenidos y su contenido fue llevado al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos en Cuernavaca el pasado viernes 22 de septiembre.

El viernes 22, Castro Castro, grabó un video en donde denunció que el centro de acopio de la asociación civil Cáritas de la ciudad de Guadalajara envió tres camiones con víveres al Seminario en Cuernavaca, de donde serían repartidos entre las personas damnificadas de Morelos, sin embargo los camiones fueron desviados “por personal del DIF, no les permitieron llegar, las autoridades del DIF estatal, y se llevaron el contenido al DIF”, denunció el Obispo en un video grabado en la iglesia de Jantetelco, una de las cuales fue severamente dañada en Morelos tras el sismo.

El Obispo condenó que el acto, además de injusto, “sobrepasa cualquier lógica moral mínima”.

Ayer el máximo líder de la Iglesia Católica, ofició una misa en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Jojutla, con la asistencia de la población creyente en un escenario devastador, en donde además de casas derrumbadas se iniciaba ya con las demoliciones de las edificaciones que se consideran un riesgo inminente para la población, vale referir que esta colonia fue de una de las zonas más afectadas por el sismo.

“De esos tres camiones, le digo al señor Capella, que ya le estoy juntando no solamente de tres, van muchísimos más y todos vamos a juntar evidencias”, declaró el nuncio católico.

Ramón Castro dijo que sería comprensible que el sistema DIF Morelos hubiera tomado los víveres de dependencias homólogas u institucionales, como por ejemplo, DIF de otras entidades, pero no de asociaciones civiles o grupos organizados.

“Yo solamente voy a entregar las pruebas que me están pidiendo, ya lo demás no me corresponde a mí”, dijo sobre las investigaciones y el deslinde de responsabilidades de quienes resulten responsables.