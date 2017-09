Local

Erick A. Juarez |

2017-09-26

-Luego del sismo del 19 de septiembre; dice que departamentos no tienen garantía

-Tardó 15 años en pagar su vivienda y ahora el Instituto evade cualquier responsabilidad





Habitantes de la colonia Acolapa del municipio de Tepoztlán denunciaron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) delegación Morelos, por no hacerse cargo de los daños y pérdida total que sufrieran las viviendas de esa localidad, al señalar que los departamentos no cuentan con una garantía.

En entrevista, Raúl Nieto Hernández habitante de un departamento ubicado en privada Tulum, de dicha colonia, manifestó que hubieron de pasar 15 años para pagar el 100% su departamento, sin embargo, a seis años de haberlo hecho, en días pasados solicitó al INFONAVIT el pago de los daños que sufriera su inmueble al perder el 100 por ciento de su infraestructura.

Sin embargo, el personal del INFONAVIT le informó que su vivienda ya no contaba con una garantía debido a que después del último pago de su morada, sólo cuentan con un lapso de dos años para cualquier daño o imperfección, por tal motivo, serán alrededor de seis departamentos los que están en esa misma situación.

“Le dijeron a mi esposa que como ya está pagado, ya no tiene garantía, que después del último pago, ya tiene entre cinco a seis años que se pagó (…) Hasta el momento no, nos han ido a censar, que según irá alguien hoy, pero no sabemos con exactitud quiénes son; toda la orilla de mi casa tiene cuarteaduras, no hay ningún cuarto que esté sin fracturas, ya sacamos nuestras pertenencias”, reveló.

Y es que a más de siete días del sismo, los vecinos de la colonia Acolapa aseguraron que hasta el momento el Instituto de Protección Civil del Estado y la Dirección General de Protección Civil del municipio de Tepoztlán, no han realizado las inspecciones correspondientes para dictaminar si los departamentos ubicados en esa colonia son habitables o no.