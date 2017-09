Local

Erick A. Juarez

2017-09-26

Tras el sismo registrado el pasado 19 de septiembre, autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), informaron que solo los juzgados civiles y familiares de la región Surponiente y el escudo del Palacio de la Justicia, presentaron daños estructurales, según el informe de especialistas en la materia.

De acuerdo a un comunicado, manifiesta que los inmuebles jurisdiccionales fueron supervisados por los especialistas, así como por integrantes del Consejo de la Judicatura, la magistrada presidente, María del Carmen Verónica Cuevas López e impartidores de justicia.





Una de las fisuras se registró en el escudo de Palacio de la Justicia, sita en la calle Leyva, en Cuernavaca, mismo que está en la entrada principal del estacionamiento, la cual podría desprenderse.

Por tal motivo y como medida preventiva, personal de PC acordonó el área de entrada al estacionamiento ubicado en calle Leyva, y así maximizar la seguridad de los trabajadores y público en general que acude el TSJ.

“Serán los especialistas quienes revisen a profundidad el escudo del palacio de justicia que se encuentra a un costado, ya que presenta fisura al separarse de la pared”.

En este sentido el Tribunal informa que paulatinamente se realizarán los trabajos de las fisuras detectadas con base a la opinión técnica de los especialistas.

Además mencionaron que con este antecedente, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial aprobó el acuerdo general para hacer el cambio de domicilio de las oficinas de los juzgados Primero y Segundo Civil en materia familiar y de sucesiones de primera instancia del cuarto distrito judicial ubicadas en calle Santos Degollado, las cuales estarán operando en Avenida Industrial sin número, callejón del Pochote, colonia Insurgentes, en Jojutla.

Cabe mencionar que arquitectos y autoridades de Protección Civil estatal indicaron que algunos inmuebles presentan fisuras en acabados, sin embargo, no tienen que ver con elementos de las estructuras porque son rompimientos superficiales, no son peligrosos y no ponen en riesgo la integridad del personal, por lo tanto se tienen las condiciones de reanudar labores este 25 de septiembre del año en curso.

En el caso del CENDI del Palacio de Justicia tendrá el visto bueno de las autoridades educativas e iniciarán las clases en el momento que éstas lo dispongan.