Opinión - Gobernantes y partidos: egoísmo y rapiña

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-09-26

La clase política gobernante se derrumba, se desfonda; pasa de los socavones a un hundimiento total; las condenas, calificativos ofensivos, recriminaciones y rechazos expresados por una ciudadanía que se muestra indignada e irritada a todo lo que huela a gobernantes desde lo más alto niveles federales, pasando por gobernadores, diputados senadores, partidos políticos, consejeros del INE, magistrados del TEPJF, ministros de la SCJN, tales “lindezas” se escuchan con frecuencia en todas partes, al tener conocimiento de la forma en que se conducen supuestos servidores públicos: sus acciones de egoísmo, sus hechos de aprovechamiento de las desgracias, sus expresiones de apariencia y simulación de solidaridad a causa de la estela de destrucción y muerte que dejaran los sismos registrados el 7 y 19 en varias entidades del centro del país; todas estas aberrantes y ofensivas demostraciones de venalidad, de ambiciones, de abusos, de burlas a una sociedad dolida por una serie de hechos de corrupción y de mil injusticias ha llevado a que la ola de rebeldía y repulsa a todo tipo de autoridades se halle en la cresta de las olas del repudio y descalificación de gobernantes.

Estas dos tragedias han quitado el poco maquillaje que le quedaba a quienes integran la ineficaz burocracia de aparatos de gobierno, así como a los partidos políticos caracterizados por la corrupción, el abuso, la banalidad y simulación. El suceso de la catástrofe sufrida ha dejado, sin la mínima credibilidad, restado autoridad y confianza, y acrecentando por el contrario animadversión, ira y coraje ante la actitud de rapiña moral, política, ambición y engaño de políticos y gobernantes que con dosis de hipocresía se conduelen, consuelan y prometen ayuda a las miles de familias que hoy han perdido su patrimonio y seres queridos.

EL GOBIERNO DE MORELOS EXHIBIDO.- Un ejemplo de rapiña, egoísmo, de actitud inhumana, de aprovechar y usar el dolor de miles de gentes con actitud perversa; de pretender utilizar la ayuda diversa a damnificados por el terremoto, venida del interior de la República y del extranjero y desviarla para fines políticos, es la reprobable y condenable conducta del gobernador Graco Ramírez y sus funcionarios, llegando al grado de que la titular del DIF, Elena Cepeda, esposa del gobernante, ha sido denunciada ante la opinión pública nacional de pretender “secuestrar” tráileres con víveres y otros enseres enviados de estados como Michoacán, la Ciudad de México y otras partes del país, con destino a comunidades que claman auxilio humanitario, para etiquetarlos con leyendas cuyo objetivo es hacer aparecer los beneficios y ayudas como esfuerzo que lleva a cabo el gobierno estatal, corriéndose la versión, que no es descabellada, de que tal ayuda y apoyo a pobladores en desgracia, sería utilizada para la próxima campaña del hijastro de Graco, Rodrigo Gayosso. Para tal fin, se presume, que las cargas de diversos productos que trasladan tráileres a Morelos, la jefa del DIF impide el traslado de dicha ayuda para llenar bodegas de la dependencia, hecho que ha generado ira y rabia de la población, ya que tal conducta de la funcionaria se califica de criminal y falta de todo valor humano.

La desgracia que sufre Morelos, se percibe en dos sentidos: la que se relaciona con el inesperado y terrible fenómeno telúrico reciente, que ha devastado municipios y dejado a cientos sin hogar y sin manera inmediata de sobrevivir, y la que tiene que ver con una administración de gobierno, que una y mil veces se ha visto, no le preocupa en lo mínimo, ni el bienestar ni menos el progreso y desarrollo el pueblo morelense. Es este tenor, quiénes en buen juicio esperarían que el gobernador perredista a escasos un año de finalizar la gestión, entregue toda su voluntad y esfuerzo, y con ello aplique políticas económicas y sociales de emergencia que tiendan a restablecer en lo posible condiciones de vida dignas para cientos de familias en los municipios afectados.

Hasta ahora ningún anuncio de parte de quien tiene el deber y la obligación de implementar lo necesario para ir en ayuda y apoyo a damnificados en el estado; ningún anuncio de concretar ayudas y apoyos a quienes necesitan restaurar su patrimonio. La tarea es colosal se sabe, dadas las dimensiones de la tragedia; más nada que pueda ser motivo de esperanza, de levantar el ánimo de quienes sufren. Es percepción real que el estado esta dislocado, el desorden casi llega al caos, el desánimo cunde; no se siente haya autoridad, la que existe camina en sentido contrario a la gente; ésta ya no confía ni menos cree en lo que dicen esa caterva de políticos a quienes una vez más, en todos los niveles, el pueblo los condena, los sataniza y los coloca en la picota de severa crítica, en una palabra los desnuda y deja al descubierto sus miserias morales, extendiéndose el grito de rebeldía y protesta y clamando castigo a culpables, no del terremoto, sino de las desgracias que hoy con dicho fenómeno natural se han agudizado.

Chay_cano@hotmail.com