Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-26

1.- Regresa la actividad

2.- ¿Y esas Chivas?

3.- Escuelas

4.- Universidad

1.- Regresa la actividad para esta semana en el balompié y en la primera división no se va a esperar nada y entre hoy y mañana se desarrollará la jornada, pero sin fútbol en la capital del país, por lo que el Cruz Azul estará en el estadio Hidalgo para encarar a los Tuzos del Pachuca, como parte de la fecha 11, en donde el cotejo entre los Xolos de Tijuana y los Tigres del Universitario de Nuevo León será arbitrado por César Arturo Ramos Palazuelos, quien es el último de los nazarenos surgido en la entidad y que será el designado para el certamen mundial que se tendrá en Rusia, lo que anticipé hace ya varios ayeres, y si el joven no se cae, lo que dije, será, con todo y que falta alguien que trabaje con estos silbantes para que lleguen a plenitud, sin embargo, Arturo Brizio no se animará a hacer los cambios pertinentes y lo único que hizo es subirse al carro de lo que se tiene preestablecido, darle alguna manita de gato y a circular, sin que se llegue a ser el presidente que se necesita, sino el presidente que requieren sus patrones para que se conserve el mando, y si las críticas no se dan tan fuerte sobre esta situación, es porque se debió dar una disposición sobre el particular para no raspar al que es su estrella en el terreno arbitral en noticieros que se consideran relevantes, porque todo es un negocio y lo que interesa es que haya ingresos y el fútbol es una fuente de ellos para la televisión, sobre todo para la que manda, la que dispone y la más beneficiada; a la otra lo que resta. a.- Después de que en el fin de semana no hubo actividad por el sismo del 19 en centro del país, mientras que el del siete, en el sur, pasó inadvertido para la FMF, regresa el fut

b.- Vamos a ver si no afecta que la semana pasada se detuvo el fútbol y el arbitraje igual

c.- Tan paró el arbitraje que sigue sin designarse al instructor para Morelos, por fortuna.

d.- Espero que este tiempo sirva para reflexionar que no hay otro que Bernardo Ortega.

e.- En la primera reaparece como asesor Alfonso de Jesús Alcalá Pineda, para el juego entre tiburones rojos del Veracruz y Morelia, donde Roberto García Orozco será central.

f.- José Gabriel Gómez Romero será asesor del partido Pachuca-Cruz Azul, con Jorge Isaac Rojas Castillo como central, siendo, Gabriel y Alfonso de la tierra zapatista.

g.- Ojalá y otros nazarenos tlahuicas sean promovidos, pero se requiere buen instructor.

h.- Sigo sin entender la razón por la cual Michel Caballero Galicia no es llamado para la liga de ascenso, después de varios premios en la segunda donde pita las finales de éxito.

i.- Todo ese talento que promovió Francisco Alva Meraz existió, ¿a poco ya se perdió?.

j.- La base está en buenos instructores, y me parece que Morelos tiene dos que serían de gran aporte, el propio Carlos Bernardo Ortega Brito Ortega y Joaquín Urrea Reyes, pero hay algo que no le gusta a Arturo Brizio y es lamentable porque los está desperdiciando.

2.- ¿Qué pasó con la propuesta del juego entre Zacatepec y Chivas?. Que coopere Vergara, después de que le regalaron el estadio por 15 años para hacer negocios.

3.- Las escuelas siguen sin ser visitadas, y es que no hay personal suficiente. Se entiende. Que contraten más. La seguridad de la comunidad escolar por delante.

4.- En la Universidad, al parecer, el gimnasio sufrió daños, No sé de qué magnitud. Lo checo y les digo.