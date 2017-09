Cultura

| Alejandro Cruz Solano

2017-09-26

Itinerario Hacia La Escritura

El gobierno de Enrique Peña Nieto inició con la frase de “mover a México”, en realidad ignoro qué pretendían decir con eso, puesto que en la realidad ese movimiento empezó este 19 de septiembre de 2017 cuando un sismo no solo sacudió a la capital, sino también alcanzó a otros estados como Morelos, Puebla, Oaxaca; el sismo ha movido a México, movió a miles de jóvenes que desde sus espacios se organizaron a su manera para apoyar no solo a los que perdieron sus pertenencias, también se sumaron a buscar entre los escombros a quienes aún estaban allí; la juventud, que a mi parecer constituyen la fuerza de este país aparecieron en un momento en que el país los necesita; no los necesita para hacer el trabajo que les corresponde a las instituciones, los necesita para mover a este país que atraviesa por un cansancio producto del descrédito institucional, de la ruptura social, de una sociedad sin valores.

El país despertó a los jóvenes y los puso en el punto más alto de los valores, nos enseñaron a ser solidarios, nos enseñaron el sacrificio por los demás y también a creer en ellos. Me da la impresión que la juventud está construyendo una forma de ver la realidad diferente a la de los adultos, tienen hambre de sueños en un país donde se los ha desbaratado; tienen hambre de solidaridad, en un país donde reina el individualismo; tienen hambre de explorar el mundo, su realidad, sus utopías.

Las instituciones han llegado a una burocratización de la vida de donde emerge un cansancio que lejos de formar ciudadanos, forman empleados; los gobiernos en turno respondieron a la crisis del sismo con mejor capacidad que del sismo del 85, sin embargo, nuevamente fueron rebasados por la población que sin capacidad como las instituciones, respondieron al problema. ¿Qué nos deja de aprendizaje este sismo?

Me parece que la tragedia nos une, nos despierta, nos solidariza, saca la fuerza; no hay fuerza social que responda a una tragedia como la fuerza de la población mexicana, eso es mover a México.

Tres cosas me han sorprendido, la primera que frente al desastre que nos ha tocado vivir hubo un silencio de la clase política, no vi a ninguno apoyar, donar, declarar, estar allí frente a nuestros hermanos que padecieron el miedo y la pérdida de sus bienes, hemos aprendido que los más pobres son los más solidarios, mientras que la clase política es la más mezquina; otra cosa que observé ha sido el repudio total a esta clase política, la tragedia de los mexicanos no solo ha sido la del sismo, opino que hemos llevado sobre nuestros hombros muchas tragedias que silenciosamente cargamos y que reprimidas son generadoras de resentimientos, aversiones, odios hacia la clase política.

Las emociones reprimidas de los mexicanos solo pueden entenderse cuando gritan en un partido de futbol, cuando van a las luchas, cuando queman en manifestaciones, cuando rompen vidrios, cuando chiflan y cuando transgreden su propia capacidad de contención y se convierte en violencia. Pareciera que lo trágico convierte lo negativo en un positivo, en un valor que enmarca nuestra identidad, nuestro ser, nuestra alma nacional.

Una tercera apreciación es el ingenio, el poder mediático ha sido rebasado por las redes sociales; los mexicanos no escatiman al ingenio para criticar, para iluminar, para construir propuestas, para buscar soluciones; monitoreo las redes sociales y me conmueven tantas frases, ilustraciones y realidades que expresan ese sentimiento ante lo trágico, no tenemos el poder y lo estamos construyendo con las redes, allí fue como se solidarizó la juventud, allí es donde sabían dónde, cuando, en qué lugar iban las ayudas en alimentos, en ropa, en dinero; allí es donde se escondían los apoyos, allí es donde se conocieron los desconocidos, allí es donde se juntaron aquellos seres invisibles para el poder, allí es donde se construye el poder social, el nuevo poder, el que está iluminando a este país que se nos estaba yendo al precipicio de la violencia, hacia la decadencia de la corrupción, hacia la apatía, hacia la falta de sueños; el sismo nos despertó, nos ha devuelto la vida, los sueños, el sismo ahora sí hizo mover a México.

