2017-09-25

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Carlos Alaniz Romero, hizo un llamado a la población para mantener el apoyo a quienes resultaron afectados por el terremoto del pasado 19 de septiembre, para que los víveres e insumos continúen fluyendo, pues será una tarea de muchas semanas o meses hasta que pase la emergencia.

En ese sentido, el legislador de Acción Nacional, Alaniz Romero, alentó para que el espíritu de solidaridad que ha mostrado la ciudadanía se siga manifestando en el respaldo de quienes ahora están recibiendo ayuda, pero también para hacer una reserva para los días subsecuentes.

“Por mi parte, he optado por que las acciones que encabezó con mi equipo de trabajo no se hagan públicas, pero no puedo dejar de agradecer el esfuerzo que ellos han desplegado en conjunto y por propia cuenta en apoyo a quienes en este momento lo están necesitando”, señaló Carlos Alaniz.

Consideró que también es tiempo de prudencia y pidió no generar o hacer caso a rumores que abonen a la inestabilidad social, y que la población se informe a través de los canales adecuados, como los medios de información reconocidos y las autoridades, para conocer de manera veraz lo que se está suscitando y los apoyos que se requieren en cada municipio afectado.

“Considero que lo importante ahora es darle seguimiento a la población que necesita ayuda, los que han perdido su patrimonio, para que en un corto plazo puedan recuperarse, y es por ello que en breve haré un exhorto, para que desde el Congreso del Estado se defina un plan de acción que apoye a la reconstrucción en las zonas afectadas.

Dijo que hay conciencia de que la respuesta tiene que ser inmediata, pero pidió dosificar el apoyo, para que los víveres y demás insumos sigan llegando hasta el momento en que la población pueda habitar sus reconstruidas o nuevas viviendas.

“Lamentó el deceso de nuestros más de 70 morelenses y hago votos para que la paz y la resignación llegue a quienes perdieron a sus seres queridos, han sido días de luto, pero estoy seguro que juntos los que amamos esta tierra vamos a salir adelante”, concluyó el diputado Carlos Alaniz.