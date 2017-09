Local

Gerardo Suarez |

2017-09-25

-Mantienen la sospecha de que víveres almacenados por el DIF serían utilizados para propaganda política

-Figuras públicas nacionales dejan al descubierto los ilícitos que comete el propio gobierno del estado: Sicilia





A no lucrar con el dolor de la gente y a que haya justicia para que no se aproveche el gobierno y el PRD del dolor del pueblo, pidieron los integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM), luego de que el DIF se ha estado apoderando de los víveres que gente en solidaridad envía a los afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado, al tiempo de rechazar que la ayuda sea utilizada por el gobierno de Graco Ramírez y el PRD, para su propagada política.

El vocero del FAM, Javier Sicilia, indicó que fue a través de figuras públicas como el cineasta Guillermo del Toro; la periodista Lidia Cacho; la actriz Bárbara Mori; la cantante Belinda y algunos otros, así como el conmovedor testimonio de miles de ciudadanos entre ellos el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, dejan al descubierto que en realidad quien está cometiendo estos ilícitos es el propio gobierno del estado de Morelos.

Además, recordó que se inició una investigación por parte de la investigación por parte de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (FEPADE), por el posible condicionamiento de la ayuda proveniente de ayuda para programas sociales como despensas y apoyos para la reconstrucción de las comunidades como ocurrió en el albergue de Alta Vista, donde personal del gobierno del estado, amenazó a las familias afectadas diciéndole que en caso de ir en caso de ir al albergue de la UAEM, no les darían casa.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, pidió que dejen de criminalizar a los estudiantes universitarios porque no son ningunos saqueadores ni delincuentes, y no están haciendo otra cosa más que sumar a las miles de manifestaciones de a población en estos momentos tan tráficos.

De igual forma, consideró que la declaración del Comisionado Alberto Capella Ibarra, es dolosa, porque lo que trata es de orientar el problema hacia la sociedad civil y a acusar a los estudiantes como saqueadores, argumentando que van a recuperar los camiones con despensas cuando esto es falso, porque fueron los policías los que se los llevaron y desviaron a las bodegas donde estaban confiscando las ayudas humanitarias.

“Me parece que no se trata de que aportemos las pruebas para recuperar lo que ellos mismos se llevaron a las bodegas, lo que está pidiendo la sociedad y la comunidad universitaria es que se entreguen directamente a los destinatarios y más porque se han tenido el apoyo de la sociedad nacional e internacional. Todavía el día sábado las personas que llevaban recursos a la comunidad de Tepalcingo se les detuvo a la altura de la carretera México-Cuernavaca, y se quería canalizar a otros lugares y hay testimonios de organizaciones que denunciaron y solicitaron auxilio porque no les querían entregar el apoyo.

Por su parte, el Obispo Ramón Castro Castro, afirmó que no tiene contemplado presentar alguna denuncia penal por el robo de que fueron objeto de dos camiones con víveres, sin embargo, si las circunstancias los obligan lo tendrán que hacer luego de la denuncia pública que hizo al respecto.

“Yo recibí por la mañana una notificación del rector del seminario que se me decía que un camión que venía de Guadalajara específicamente al seminario Caritas Diocesana Seminario, fue desviado y lo llevaron a las bodegas del DIF. Después de esto, yo le mandé un mensaje al secretario de Gobernación, a quien le pedí que esto no se volviera a repetir. Yo le suplicaba que se hiciera justicia y eso no era oportuno ni conveniente. Luego de notifican de otro camión que fue desviado y por eso hicimos el video y por ello pedimos justicia para que no se aprovechen del dolor del pueblo ningún partido político de lo que tanta gente con tanta solidaridad han enviado y que pueda ser utilizado para sus propagandas políticas.

En su oportunidad, Gerardo Becerra Chávez de Ita, afirmó que no van a dejar que le toquen medio cabello a Gabriel Rivas Ríos a quien amenazó el comisionado Alberto Capella con denunciarlo y detenerlo, porque se pretende criminalizar la lucha social y por ello, no permitirán que se violenten sus derechos humanos.