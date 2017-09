Local

Guadalupe Flores |

2017-09-25

-Rescatistas, voluntarios, militares y vecinos retiran las ruinas que dejó el terremoto

-Brigadas de otras entidades entregan mano a mano despensas y comida caliente, entre otros





Jojutla, Mor.- Cuando los damnificados por el terremoto reciben comida, entonan “El cielito lindo”, el coro cimbra entre los escombros; hay aplausos y lágrimas en los cientos de rostros.

Mientras, rescatistas, voluntarios, militares y vecinos retiran las ruinas que dejó el terremoto; para aliviar el dolor y calmar el hambre llegan las brigadas de otras entidades del país para entregar mano a mano despensas, comida caliente, tacos al pastor, tortas, café y agua.

Pese mirar la tragedia, los damnificados sienten que no están solos, albergan la esperanza con cada despensa que llega; aunque saben que han perdido todo.

“No puede decirte palabras para esto, nos llenamos de tristeza, no hay forma de explicar lo que se siente de ver tanta ayuda, comida gracias a dios no nos ha hecho falta”, dice Giovanni Martínez, vecino de la colonia Emiliano Zapata de Jojutla, uno de los territorios de Morelos con mayor grado de afectación por el terrible sismo que sacudió al centro del país la tarde del pasado martes.

Cae la noche, Giovanni prepara la casa de campaña para dormir bajo el techo de un cielo sin estrellas, él perdió su casa, pero agradece estar vivo y tener a su esposa Patricia y su hijo Christian de 5 años.

“A nosotros no nos pasó nada, Bernardo perdió a su madre; vi cómo me cayó la loza, pero yo tenía a mi hijo abrazado y sentí cómo me caían los escombros; pasa el temblor y mi mamá me grita ¡¿Geovas, estás!? bien, ¡pásame a tu hijo! Es lo que recuerdo, mi mente ha ido olvidando el miedo que viví ese día”, narra mientras recibe una bolsa transparente con víveres.

Giovanni acude a una iglesia cristina, su padre es pastor, él sabe que dios cuidó su vida, “porque de mi casa no quedó nada, parece obra de dios que esté aquí con mi familia, es algo raro, ve mi casa ya no quedó nada, se aplastó todo, sólo donde me quedé yo no se cayó; esto lo hizo dios”.

A Jojutla todos los días llegan víveres, vienen camiones de voluntarios de Querétaro, Jalisco, Yucatán y Estado de México para ofrecer su ayuda, a levantar escombros, a regalar una sonrisa, “a dar comer a vivir nuestro dolor”.

Juan Carlos Guzmán, es vecino del estado de México, entrega despensas, lo acompaña su esposa Marifer y dos amigos más; llevan dos días entregando víveres.

Están cansados pero le duele la emergencia que viven los afectados; recuerda cada gracias que ha escuchado desde el sábado que llegó a Morelos para ayudar, pero llega tarde del domingo, debe regresar a su hogar.

“El techo de ellos es el cielo y su piso es la tierra, les entrego mano a mano su labor, la entrega no puede ser a través de otras grupos o dependencias, no confiamos en las autoridades, tenemos miedo de acapare todo”, dijo antes de su subir a su camioneta y tomar el camino para casa.