Local

Guadalupe Flores |

2017-09-25

“Reparte las despensas”, le gritan a Graco Ramírez, gobernador de Morelos habitantes y voluntarios en un recorrido por el municipio de Zacatepec de Hidalgo, en la zona sur del estado.

Acusan al mandatario estatal de acaparar los víveres y almacenarlos en la bodega oficial para utilizarlas con tintes políticos, pero Graco Ramírez ignora los reclamos.

Sigue avanzando, después de salir del estadio Agustín “Coruco” Díaz, se traslada hacia el mercado municipal, es acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para evaluar daños.

Los morelenses le gritan “reparte las despenas, son de los mexicanos no son tuyas”, se oyen rechiflas, la gente está enojada, reclaman el apoyo que supuestamente la esposa de Graco Ramírez, Elena Cepeda, se quiere quedar.

Para el gobernador las acusaciones de “apropiarse” de los víveres provenientes de otras entidades del país, es una campaña de odio y difamación y niega condicionar la ayuda.

Pero la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) inició una investigación por la probable comisión de los delitos electorales en contra de Graco Ramírez, por condicionar la entrega y distribución de despensas para los damnificados, sin embargo, el gobernador minimiza la investigación.

“No son tiempos electorales me parece que es más un acto publicitario que real, no sé qué tiene que ver la FEPADE en un proceso de emergencia, pero bueno, se quieren hacer publicidad con la FEPADE, yo no tengo ningún problema, son tiempos de rescate, de unión para levantar Morelos”, dijo en entrevista.

Negó que exista un consigan de concentra toda la ayuda para los damnificados de Morelos en las bodegas del DIF, como lo acusan en redes sociales de acaparar los víveres; dijo “todos pueden trabajar con toda libertad”.

Pero los detractores de Graco Ramírez acusaron que el gobierno de Morelos comete ilícitos por robarse las despensas de los ciudadanos.

Los integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM), integrado por el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro vera Jiménez; el poeta Javier Sicilia, impulsor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señalaron que el gobierno manipular la entrega de ayuda.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a no permitir que Graco Ramírez y su esposa Elena Cepeda “secuestren la fe, la esperanza y el amor para los que hoy viven el dolor”.