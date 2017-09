Opinión - El Gobierno estorba…y abusa Sigue el caos, se incrementa la ayuda

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-09-25

Jojutla, Zacatepec, Cuautla, Tlaquiltenango, Tlaltizapán… todos están, estamos afectados. Casas enteras se derrumbaron, hay gente que se quedó sin nada y está desconsolada. Hay lugares que no han sido atendidos con nada y no se ha organizado esa ayuda.

Circula una información en las redes que denuncia que la policía y el Ejército detienen a los tráileres que vienen con víveres, ropa y medicamentos. Los han obligado a dejar esa ayuda en el DIF de Cuernavaca para que el gobierno estatal sea el que distribuya. Algunos han dicho que ellos quieren llevar y entregar personalmente a los necesitados las despensas, ropa o lo que hayan conseguido y que no quieren que intervenga ni el DIF ni el Gobierno. La desconfianza crece porque dicen que han visto que se integran despensas y se les coloca una leyenda con los nombres de Graco y su esposa para ser entregadas. O sea, hacen proselitismo con la ayuda del pueblo. O para que se escuche mejor: hacen caridad por interpósita persona.

Los jugadores del Zacatepec acudieron a ayudar a remover escombros de casas y bardas, actitud que fue celebrada por todos. El equipo de Las Chivas de Guadalajara mandó dos tráileres de los más grandes repleto de víveres y ropa. El equipo de León mandó 8, sí, 8, camiones. Uno de sus jugadores, Elías Hernández aparece en un video palmeando un camión y diciendo: éste es el octavo camión para los cañeros.

Hemos recibido en casa a chavos de la UNAM que se dejaron venir para colaborar, trajeron víveres que ya se están repartiendo y fueron a remover escombros a Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango, municipios conurbados. Hasta Belinda la cantante, vino con ayuda en efectivo y adornó con su presencia el lugar. Agradecemos en nombre de toda esta gente del pueblo esas muestras de auténtica caridad fraterna.

Hace unas horas, llegaron aquí, a Zacatepec y a Jojutla, más solidarios compañeros con un tráiler que viene de Hidalgo, los detuvieron policías federales y militares. Prácticamente fueron amenazados para que entregaran toda esa cantidad “voluntariamente” y fueron llevados al sitio que les fue indicado. Escuchen por favor a este chavo que ya se desesperó por constatar lo que dice:

“Estamos aquí en Zacatepec y ya empezaron los problemas. No mames Graco, la ayuda se necesita ya. No se trata de recibir y guardar. Todo el día descargando cosas, todo el día organizando despensas sólo para que estén guardadas. Quieren inventariar todo y la gente está muy necesitada. Aquí, dentro del estadio (de Zacatepec) siguen bajando cosas pero las siguen guardando. Hay gente muy necesitada allá por el río y a un lado del Seguro. La gente se queja de que los pinches presidentes municipales se están haciendo pendejos porque no les llega ninguna ayuda… En los centros de acopio están haciendo su pinche voluntad. Estamos todos haciendo el esfuerzo y estos culeros del gobierno guardan para repartir cuando quieran…Y, seguramente, en su nombre”.

Se están valorando las condiciones en que se encuentran muchas Iglesias y Conventos del S. XVI. Aquí en nuestro Estado, queridos amigos, hay una ruta turística llamada la Ruta de los Conventos. Son construcciones franciscanas, agustinas o dominicas declaradas Patrimonio Cultural por la UNESCO. La Catedral de Cuernavaca y su convento son unas de ellas. Los conventos de Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Tlayacapan y otros están dañados.

Abundan los ejemplos manifiestos de solidaridad, de ayuda comprometida. Es muy emocionante ver chavitos –hombres y mujeres- cooperando, organizándose, llevando a gente mayor de un lado para otro, darle de comer y abrigarla. Tenemos que valorar esa maravillosa actitud, celebrarla y promoverla. Tuve que recordar una frase de Albert Camus en su novela La Peste: “Hay en el hombre más cosas dignas de admiración que de desprecio”.

Sale pues, vamos a ver en qué podemos seguir ayudando, pese a todo.