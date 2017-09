Justicia

| Pancho Rendón

2017-09-25

Acaparan apoyos personas que no lo necesitan

La buena voluntad de muchos mexicanos volcada hacia el pueblo de Morelos a consecuencia de la devastación que dejó el sismo de la semana pasada, ya ha sido canalizada por políticos y aprovechada por gente sin escrúpulos.

Lo que dicen las redes sociales parte es verdad y parte es mentira, ya que un grupo de internautas políticos han bombardeado de acusaciones a sus contrincantes en una competencia para haber de que “cuero sacan más correas”.

Durante un recorrido de este reportero por la zona siniestrada, arribé a la mina de Tezontle, en Tezoyuca, donde familias afectadas estaban recibiendo ayuda en abundancia, sin embargo, ahí, solo una casa fue con daño total, una camioneta y dos viviendas más recibieron un daño menor, sin víctimas que lamentar.

Pero los alimentos, ropa y muchos otros objetos llenaron pronto un centro de acopio, cuando en sí lo que esta gente requiere es un campamento, porque 10 viviendas quedaron al borde del precipicio al caer un paredón de la mina, siendo desalojados, pero todos ellos están bien, siguen su vida normal, en cambio, la ayuda que debe llegar es para reubicarlos, no para llevar comida o artículos de limpieza.

Miembros de iglesias cristianas llegaron con su aportación, inclusive, el guía era un panista de Zapata, pero dijo, no iba en plan de político, sino para llevar a la gente de buen corazón a entregar personalmente su envío.

Luego me trasladé a Coatetelco, municipio de Miacatlán y, ahí sí la situación es más crítica, por doquier se ven casas totalmente derrumbadas, otras a punto de y muchas más dañadas, pero la caravana de gente procedentes de todas partes del país congestionaban la angosta avenida principal ofreciendo agua, jugos, tortas, atole, despensas, ropa y calzado, que algunas personas, sin daño alguno en sus propiedades comenzaron acaparar, en tanto, los damnificados, paleaban el escombro para mejorar la vialidad de la avenida.

Uno de los habitantes que destinó su vivienda como centro de acopio, se quejó de un vecino quien dijo: “Ese gordo de playera verde, es político, nada más se le cayó una barda en la parte baja de su propiedad y de inmediato trajo maquinaria pesada para retirar el escombro, en cambio, la gente que tiene pérdida total ni quién le ayude, urge ayuda en las orillas de Coatetelco, no solo el centro, por la orilla nadie va a ofrecerles nada y decenas de personas están carentes de alimento y de una cobija para pasar la noche en la calle, así como un hule para cubrirse de la lluvia”.

Fui hacia las colonias Saavedra y Narvarte, cerciorándome que era verdad, en la calle, algunos niños y gente humilde con gesto de tristeza esperando quién los volteara ver, ni un jarro de café habían bebido y pasaba el mediodía, ni siquiera las cajas con las leyendas del DIF Morelos habían llegado con ellos y, -como sin gente tradicionalista católica-, los de la Iglesia, también siniestrada, les comentaron que la ayuda enviada a la Diócesis de Cuernavaca no llegaría porque “habían asaltado a los camiones” y se quedarían sin nada.

Mientras tanto, durante mi recorrido pude observar que fue Coatetelco el pueblo con más daños en la zona surponiente, porque Mazatepec se ve de pie, en Xochicalco, solo un par de casas sobre la avenida presentaron daños totales, pero esta gente tenía mucha ayuda.

El arribo de miles de gente en ayuda de la población es buena, sin embargo, no resuelve en nada su verdadera necesidad, ya que no hubo quienes llevaron lonas, casas de campaña, láminas, anafres, parrillas, ollas, tazas, vasos, toallas, jabones y artículos de limpieza, lo que requieren y, el problema no había quedado ahí, el sábado quedaron sin energía eléctrica porque cuadrillas de la CFE reparaban los tendidos y postes en la entrada a Coatetelco viniendo de Mazatepec.

Tráiler se queda sin frenos en la autopista a Cuernavaca

Fuerte susto se llevó el operador de un tráiler que circulaba por la autopista México a Cuernavaca, transportando varias toneladas de ayuda para morelenses afectados por el pasado temblor del martes, al quedarse sin frenos por el sobrecalentamiento de los frenos que iniciaron fuego en las balatas de las ruedas traseras.

Al reportarse la emergencia, lograron alertar a un patrullero de la Policía Federal el cual logró darse cuenta de la humareda que salía de las ruedas del pesado tráiler, por lo que le fue abriendo paso en tanto el operador lograra detener su marcha.

En un comunicado, se dice que fue el personal de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal escoltó la trayectoria de un tráiler que presentó una falla en el mecanismo de frenado cuando circulaba sobre el kilómetro 070+000 de la Carretera (95-D) México-Cuernavaca (Directo).

La unidad procedía del estado de Guanajuato, en la cual viajaban estudiantes con enseres que recabaron para damnificados, pero al quedarse sin frenos estuvieron en peligro de volcar o colisionar con otros vehículos

El operador de un camión marca Mercedes Benz, tipo Torton, color blanco, al advertir la presencia de dos patrullas de la Policía Federal hizo indicaciones para llamar la atención de los efectivos, quienes de inmediato reconocieron la emergencia y efectuaron maniobras que les permitió dar alcance a la unidad

Atrapado por robo

Fue sorprendido robando dentro de un taller de herrería de un domicilio en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, cuando cargaba con herramienta y equipo, por lo que fue sometido y luego entregado a la policía.

Se trata de un sujeto que se supuestamente se nombra Jacinto "N", de 20 años de edad, el cual fue remitido a la cárcel luego de haber sido asegurado a 17:55 horas los elementos policiacos ante el reporte de un robo en proceso en la calle Santa Prisca de la colonia Vista Hermosa.

Al acudir al lugar señalado los uniformados lograron detener al presunto delincuente calles adelante, llevando entre sus manos tres objetos de herrería de color negro y un objeto metálico tipo bieldo, por lo que fue remitido ante el agente del Ministerio Público Jacinto “N”, acusado de haber cometido el delito de robo.