Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-25

1.- Atlético Zacatepec-Chivas

2.- Reanuda el fútbol

3.- Escuelas

4.- Voleibol

1.- He visto por su cuenta, por parte de equipos, deportistas de la entidad solidarizarse con los damnificados por el sismo del martes 19, igual si se tiene un centro de acopio o si se va con los víveres en donde se requieren, y otros más se dicen dispuestos a participar en las actividades que se programen para la misma causa, pero no he escuchado nada del Atlético Zacatepec y de Jorge Vergara, a quien la bastaría dar una orden para que se presenten sus Chivas Rayadas ante los verdes en un cotejo de corte amistoso, y lo que se recaude tanto en las taquillas como en las ventas vaya directo para los damnificados, sin pasar por aduanas de los gobiernos federal, estatal o municipal, y no representa ninguna dificultad para los actores y ahí incluyo al empresario, quien, con una indicación, tendría aquí a Chivas en el estadio del ingenio para ese duelo que, con los 25 mil aficionados, sólo de cien pesos, se hablaría de unos dos millones y medio, y si se agrega la venta, sería más, y si se logra que los diputados aportaran, igual que los funcionarios de alto nivel, y el propio Graco y los amigos que le están a su lado, se podría hablar de una cantidad interesante, pero, sobre todo, en el caso del duelo, sin duda que ayudaría a pensar que Jorge es distinto al otro, y agradece los 15 años que le dieron para que haga negocios con el estadio y sin rendir cuentas ni gastar un peso de sus recursos, sino que se lleva sólo las ganancias.

a.- Ahí está la iniciativa un juego amistoso entre Atlético Zacatepec y Chivas Rayadas.

b.- Todo lo que ingrese por taquilla y venta en el interior del estadio, para los que ahí perdieron todo, hasta a familiares y amigos, y es la hora de que Jorge Vergara apoye.

c.- Basta que gire la orden, señor Vergara para que los otros obedezcan por Morelos.

d.- Que el dinero de este partido vaya en directo a los damnificados, sin pasar por nadie del gobierno, de ninguno de sus niveles, y no es que se les tenga desconfianza, pero…

e.- Y uno o dos encuentros de preliminares, de una hora, para calentar el ambiente y ya.

f.- Les sé decir que apenas se dijo y equipos como Rocas Oaxtepec, Puente de Ixtla, Selva Cañera, Baxter, Spórting Canamy y otros, se dijeron listos para este beneficio.

g.- Desde luego, faltaría que Vergara quiera prestar a sus equipos y que Graco quiera facilitar el estadio sin ninguna dificultad y sin ningún costo; todo para quien lo necesita.

h.- Del arbitraje ya Bernardo Ortega dijo que se cuente con sus jóvenes; Arturo Brizio puede aportar también; basta una orden para ello.

i.- Un comité organizador con personas de reconocida probidad para que el dinero llegue a manos de los necesitados, y en Morelos hay miles con esa calidad moral.

j.- Vamos a esperar a ver qué dice Jorge Vergara, Graco y otros más para que se tenga este encuentro de corte amistoso entre Atlético Zacatepec y Chivas Rayadas del Guadalajara.

2.- Reanuda esta semana el fútbol en sus distintas divisionales, y esperemos que sea de más calidad de lo que se visto hasta ahora.

3.- En las escuelas, por seguridad de la comunidad educativa, alumnos, padres de familia y maestros, nadie debe entrar si no hay dictamen profesional y por escrito de la autoridad competente.

4.- El voleibol de la Liga Estudiantil está lista y vienen encuentros de alta calificaciones. Habrá que ver en qué cancha.