2017-09-25

En lo intelectual, la voz “crítica” goza de jerarquía esencial. Florece en la Filosofía y Ciencias Sociales. Allí cuenta con un ámbito fecundo, dado que debates e interrogantes acerca de la función del pensamiento, son más trabajados y periódicos. La noción de crítica es creada por Immanuel Kant (1724 1804), apreciado fundador del pensamiento crítico en la filosofía, como vimos anteriormente. Recordemos que la importancia del sistema de Kant está en el ámbito de la epistemología. Aspiró a discernir qué es el conocimiento humano, sus modos y artefactos más idóneos; buscaba situar la naturaleza y la suprema actitud de producir la sapiencia humana.

Para precisar la validez de la crítica en la educación, proveniente de la filosofía, repasemos a filósofos prekantianos que expusieron estudios y libros acerca del conocimiento. Francis Bacon (1561-1626) defiende el empirismo e identifica el conocimiento humano con la experiencia, negando absolutamente todo conocimiento no alcanzado mediante la experiencia. La principal obra de Bacón es Novum organum: una comprensión de la naturaleza y supremacía del hombre, tratado sobre la predominancia de la técnica y la experimentación, como formas de entender y conquistar el mundo. Para Bacón la “observación: Es aplicar solícitamente los sentidos a un objeto o fenómeno y examinarlos como se muestran en esencia; puede ser ocasional o causalmente. Inducción: es descubrir el principio fundamental de cada observación o experiencia”. Para profundizar en el método científico y otras formas de interiorizarse en la filosofía científica, Ver: https://historiade laciencia.idoneos.com/367048/

John Locke (1632-1704) avanza más allá. En la vivencia asigna sitio al conocimiento exclusivamente en la percepción de los sucesos sensibles, ciñéndole, dejando fuera del mundo cognoscible, cosas o filiaciones de la realidad que no se sienten, son inmateriales. Lo que no es perceptible es imaginario o irreal para Locke. Hoy discernimos que diversos hechos de la realidad que no percibimos, existen. Ver su Ensayo sobre el conocimiento humano, tratado sobre el acto de conocer, entendido como experiencia y percepción en: https://getafe.es/wpcontent/uploads/Locke_JohnEnsayo_sobre_el_entendimiento_humano.pdf.

Por su parte, George Berkeley (1685-1753) obispo anglicano continúa la práctica de juicios sobre el conocimiento humano, al que consideró como representaciones e ideas mortales sobre las cosas sensibles. Para Berkeley solo hay seres que perciben y otros que son percibidos. Las percepciones son ideas y representaciones, por tanto el conocimiento se acorta a las ideas, que provienen de Dios. Esta teoría es una defensa de la existencia de Dios mediante el desprecio a la experiencia pura y la exaltación de las ideas y de las representaciones. Berkeley escribe el Tratado sobre los principios del conocimiento humano publicado en 1710, continuando la tradición de auscultar qué significa conocimiento y qué es la acción de conocer. Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/George_Berkeley

David Hume (1711–1776) filósofo, economista e historiador escocés, insiste sobre el juicio de las pericias cognoscitivas del hombre y el afán por dilucidar el alcance del acto de conocer. En él concurren escepticismo y positivismo. Duda razonable, causalidad y necesidad de prueba empírica integran, en conjunto, el origen obligado del conocimiento humano, constituyendo los ejes del pensamiento de Hume. Algunos filósofos ven influencias de Locke y Berkeley, en su Tratado de la naturaleza humana: ensayo para introducir el método del razonamiento experimental en los asuntos morales, y su Investigación sobre el entendimiento humano publicada en 1748. Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume

A estas tesis se enfrenta Kant introduciendo la idea de valorar estados de validez del conocimiento en edificación. Por ello fue revolucionario en la historia del pensamiento. Arthur Schopenhauer se refiere a la obra de Kant como la causa de un verdadero renacimiento intelectual. Ver: http://critica.cl/filosofia/la-importancia-de-schopenhauer

La filosofía prekantiana, juzgaba sin recelo alguno la existencia de Dios, del mundo y todas las cosas posibles; era dogmática. Kant establece la suya, que es crítica. La dogmática supone lo que debía ser investigado: la posibilidad de conocimiento; la crítica explica esta posibilidad. En oposición a filósofos anteriores, el objeto de estudio en Kant no es el conocimiento de los fenómenos, sino el proceso mismo de la razón. Reiteremos que su crítica es epistemológica, no cuestiona el conocimiento, sino los límites de la razón y del entendimiento. Por tal diferencia con antecesores y contemporáneos, se afirma que el origen del pensamiento crítico está en la obra de Kant, que afina, a través de la crítica, el método del razonamiento filosófico e íntegra razón, práctica y juicio estético. Ve en la crítica de la razón, el único medio por el cual pensamiento y conocimiento pueden depurarse y marchar.

Habíamos visto también que de las obras más destacadas del pensamiento crítico –posKantiano- es la de Karl Marx (1818–1883) que coincide, con una etapa en la que las Ciencias Sociales están distanciándose de la Filosofía y de la Filosofía Social, buscando su afirmación como ciencias en el medio académico e intelectual del siglo XIX. De allí que la obra de Marx sea de cambio, al poseer partes de la Filosofía y aspiraciones científicas, tanto de la Economía como del Derecho y la Sociología. Marx tiene una vasta influencia en las Ciencias Sociales y Humanidades, destacándose en la política realista, al constituirse el marxismo es una osadía intelectual por aclarar el devenir de la sociedad, a partir del materialismo y los desiguales modos de producción en que se expresa la contradicción de clase. Por ello no es solo aspiración “cientificista”, sino conlleva aspiraciones prácticas de transformar el orden social y podemos verlas respaldadas en la muy famosa (citada varias veces) tesis número once de Marx sobre Feuerbach: Los filósofos interpretan a su modo el mundo, Marx trata de transformarlo. Ver: http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/ cuadernos/contenido/CP.41/CP41.3RubenJimenezRicardez.pdf

