2017-09-23

-Así lo anunciaron el gobernador y el coordinador del gobierno federal en Morelos

-Afectados podrán acceder a los fondos para la reconstrucción

Se pide a la población no dejarse engañar y no recurrir a gestores

El próximo domingo inicia el censo oficial de las viviendas que sufrieron afectaciones por el sismo registrado el pasado 19, y es el único que tendrá validez para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) destinados a la reconstrucción, así lo acordaron el gobernador Graco Ramírez, el coordinador del Gobierno Federal en Morelos, Jorge Márquez Montes, y los 33 presidentes municipales.

Graco Ramírez sostuvo que esta etapa es clave para alcanzar el objetivo principal de todos en la emergencia: “Apoyar y respaldar a las familias que verdaderamente lo necesitan y poner de pie a Morelos; que nadie lo dude, Morelos saldrá adelante y superará esta emergencia con la unidad, el esfuerzo de todos y con el trabajo en un solo equipo Morelos-México”.

Anunció que todas las familias que sufrieron daño en su patrimonio recibirán los apoyos que les correspondan sin distinción de ningún tipo; éstos se otorgarán con absoluta transparencia y apego a la ley, por lo que los gobiernos federal, estatal y municipales participarán en el proceso; convocó a la población a ser aval de que se va a garantizar con transparencia el procedimiento.

“Que nadie los engañe y que nadie pretenda lucrar con el dolor y la necesidad de las familias que hoy, más que nunca, lo requiere. No necesitamos gestores, tengan la absoluta confianza que los tres órdenes de gobierno vamos a actuar coordinadamente”, puntualizó.

Tras informar que este sábado se instalará el comité para el censo, Graco Ramírez precisó que inicia el domingo “casa por casa” para clasificar los daños provocados por el sismo, y con base en ello iniciar la reconstrucción.

Explicó que el censo iniciará en Jojutla, por ser el municipio que tiene el mayor número de afectaciones, y será encabezado por los representantes del Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Ayuntamiento.

Seguirán en esta primera etapa –uno por uno- Tepoztlán, Tepalcingo, Zacatepec, Yautepec, Ciudad Ayala, Cuautla, Tlaltizapán, Ocuituco, Totolapan, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Tetecala, Miacatlán, Yecapixtla, Axochiapan, Jantetelco y Cuernavaca; y en la segunda etapa el resto de los municipios, conforme al grado de afectaciones.

Graco Ramírez, a nombre del pueblo de Morelos, el Gobierno del Estado y los 33 ayuntamientos, expresó el más profundo agradecimiento por la solidaridad que todos los mexicanos han mostrado con la entidad, y su reconocimiento a todos los voluntarios que trabajan incansablemente para atender a los más necesitados.

Asimismo, a las Fuerzas Armadas y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por su invaluable apoyo a los morelenses.

“Vamos a poner a Morelos de pie, no hay duda, en Morelos estamos más unidos que nunca y no estamos solos, la sociedad está con nosotros y el Gobierno de la República nos está respaldando”, dijo.

El censo implica el llenado de un cuestionario por parte del afectado, la geo-referenciación de la propiedad y el registro fotográfico de las condiciones en que se encuentra, así como la colocación de un engomado para marcarla como censada.

Es fundamental que no se proceda a la demolición de las viviendas si estas no han sido censadas; sólo en caso de que representen un peligro para la población se podrá autorizar su derrumbe, a través de las tres instancias de gobierno, de lo contrario sus propietarios no podrán acceder a los recursos del Fonden.