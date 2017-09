Local

Yesenia Daniel |

2017-09-23

-Lamenta no haber estado con su esposa e hijos para darles fortaleza, pero se sumó a labores de ayuda

Tlaquiltenango, Mor.- José Miguel Campos Rodríguez, un joven padre de familia manifiesta su dolor por no haber estado con sus hijos y esposa en los momentos críticos del sismo: “no estuve con ellos para darles fortaleza”, dice. Parado de espaldas a un montón de escombros de su casa de adobe en la calle Lerdo de Tejada en el centro de Tlaquiltenango, espera a que el ayuntamiento venga a recoger los restos de su patrimonio. Su familia está bien pero su casa se vino abajo.

Pero José Miguel no estuvo en esos momentos con su familia porque ayudó a otras personas en la catástrofe. De oficio carpintero, a las 13:10 horas el muchacho de 25 años de edad se dirigía a la colonia El Zapatito en el vecino municipio de Jojutla, a colocar un riel cuando empezó el sismo de 7.1 en escala de Richter que ha dejado en Morelos 74 personas fallecidas.

“La casa a donde yo iba a ir a trabajar, se cayó, hoy me enteré que falleció una persona en esa casa y me dijeron que había sido algo muy feo (…) me dijeron que había fallecido la muchacha que nos estaba esperando a nosotros para ir a trabajar; estaba en Jojutla y empezó el temblor”.

Durante los siguientes momentos José Miguel tuvo que reaccionar conforme se presentaba la situación, el servicio telefónico se suspendió cuando la tierra terminó de sacudirse, las calles en Jojutla eran un caos, adolescentes desorientados corriendo, niños llorando, mamás buscando a sus hijos; muy cerca de la explanada de Jojutla estaba José Miguel, que corrió a auxiliar a un señor que había quedado bajo los escombros, aventó su mochila con herramienta y su botella de agua, necesitaba ayuda, veía todo a su alrededor y a donde volteara el polvo le dificultaba ver bien, él mismo se repetía que tenía que encontrar ayuda, “concéntrate, busca”, se pensaba. Llegó a la explanada del municipio en donde quedaron bajo los escombros los cuerpos de tres personas, muchas más estaban saliendo con dificultad de las oficinas, el edificio público se desmoronó y solo quedó una parte en pie.

En el hospital Ernesto Meana llegaban los heridos en automóviles particulares y ambulancias, los médicos y enfermeras corrían para ayudar mientras otras personas colgaban lonas y tendían lo que hubiera para atender a los pacientes en el estacionamiento del área de Urgencias, el hospital también quedó afectado, la prioridad fue poner a salvo a los pacientes e internos y ayudar a los heridos que llegaban.

“Veo que en la presidencia había muchísima gente tirada en la explanada, me regresé y ya estaban ayudando a salir al señor que quedó con casi toda su barda encima, lo sacamos, lo apoyamos, lo acostamos en el piso y ahora sí fue cuando dije: “Mi familia”, y por qué hice esto, porque pensé: probablemente alguien, si es que algo le pasó a mi familia, alguien está apoyando a mi familia como yo lo estoy haciendo con el señor, entonces no me voy a preocupar, voy a tratar de que todo esté bien. Llegué a la colonia Manzanarez (en el municipio de Tlaquiltenango) y me dijeron: ´tu familia está bien´”.

Con la noticia de que su familia estaba bien José Miguel empezó a pensar en sus familiares cercanos, padres y hermanos y camino a su casa pensaba en otra cosa: su casa.

En Tlaquiltenango, otro municipio afectado, el escenario no era tan diferente que el de Jojutla, había rastros de sangre en las banquetas y gente desorientada, caminando porque el servicio público estaba parado, algunas vialidades fueron cerradas a la circulación vial porque se abrieron grietas.

Llegó a su casa y vio a su padre, parado y sosteniendo una pala, su casa ya no estaba, y con su padre soltó en llanto.

“Cuando llegué y me metí a mi casa vi todo destruido, mis cosas, mis láminas todo estaba muy mal pero pensé, bueno al menos mi familia está bien. A mi familia ya la vine a encontrar como a las 4:30, cuando mi esposa me preguntó, cómo está la casa le dije: ya no hay casa”.

El joven padre de familia está pasando la noche en el albergue que abrió una vecina, la señora Leonila que tiene un jardín de eventos, ahí están durmiendo al menos 150 personas, principalmente vecinos de las colonias centro, Gabriel Tepepa y Los Presidentes.