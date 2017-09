Observador político - Gobierno de Morelos, rebasado por crisis humanitaria

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-09-23

La pérdida de la confianza provocaque todos los sueños y esperanzas caigan, por ser un vínculo afectivo muy difícil de crear pero muy fácil de destrozar, opacando aspectos los aspectos positivos. La confianza es algo que se gana y muchas veces muy difícil de ganarla, ya que al perderla será muy complicado volver a confiar. Y esto, es lo que ya no tiene Graco porque personalmente ha sentido el desprecio y repudio de la gente en las pocas veces que ha visitado las zonas de desastre. Eso es lo que en su justa dimensión se ha ganado el responsable del gobierno de la nueva visión. Fue claro que el gobierno quedó rebasado ante esta crisis humanitaria en Morelos.

EXCESOS Y ABUSOS DEL DIF ESTATAL.- Quizá la acción de Elena Cepeda de León haya sido loable, de resguardar todas las toneladas de víveres que provienen de diferentes entidades del país para las familias que perdieron todo a consecuencia del temblor y entregarla posteriormente en las áreas que ellos consideren de mayor necesidad, sin embargo, insisto, desde hace mucho tiempo perdieron ya la confianza –incluso en el DIF-Morelos- en el pueblo y por tanto, generaron duda, desconfianza y alerta entre la población que ya está cansada de tantos abusos y excesos que se han cometido en el gobierno de la nueva visión.

El DIF, en primer lugar, tuvo que haberse dedicado a entregar víveres, aguas embotelladas, alimentos no perecederos, ropa, medicinas y todo lo que necesitan pero de las gestiones que la misma Elena Cepeda hubiera realizado, con las diferentes dependencias de la administración estatal, con otros gobiernos de la república, con el mismísimo Enrique Peña Nieto y permitir que la ayuda que proviene de la sociedad fluya, para que llegue en automático a los lugares que se requieren. Es más, tuvieron que hacer utilizado a los elementos policíacos para vigilar y resguardar los víveres que llegan a través de tráileres, camiones y carros hasta las zonas de desastres y nunca, jamás haber retenido las despensas en las bodegas del DIF para armar los paquetes y luego entregarlos a su criterio. Esa confianza que alegan, tanto Graco como Elena, no se la han ganado con el pueblo. Y más aún, en pleno proceso electoral.

¿ACUSAN DE DELINCUENTES A QUIENES SACARON LAS DESPENSAS? Quizá cansada de los abusos, el agandalle y la prepotencia de las autoridades estatales en turno, la sociedad dejó de lado su miedo y con dignidad acudió a las bodegas pensando en la grave situación de nuestros hermanos morelenses que perdieron familias, su hogar y todo tras el sismo, para sin importar la presencia de la policía del Mando Único, hayan sacado las despensas para entregarlas personalmente a los damnificados. Haya testimonio de ello, incluso, la gente que recibió los apoyos los aplaudió, los reconoció y agradeció.

Sin embargo, para el gobierno de Graco y Elena, son estas personas unos delincuentes quienes como tal los tendrán que tratar y por ello, junto con Alberto Capella, el comisionado de seguridad, amenazaron con presentar las denuncias penales en contra de al menos 25 personas que ya tienen identificadas de haber saqueado tres toneladas de víveres de sus respectivas bodegas. Hay testimonio de cómo los policías retenían a los tráileres por instrucciones de la autoridad para apoderarse de los víveres. Este es el gobierno que tenemos y que concluirá en menos de un año para fortuna de muchos y tristeza de pocos.

REPUDIAN A GRACO.- Durante la visita que realizó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el pasado 20 de septiembre a Jojutla, una de las zonas que más dañadas quedaron por el sismo, fue grosero como la gente le gritó y ofendió al gobernador Graco Ramírez, de lo menos que le dijeron fue de “ratero”, “corrupto”, “fuera, fuera tabasqueño”, “ladrones”, “zopilotes”, “basura”. Pero no fue la única ocasión, han sido varias, otro mal rato que padeció el oriundo de Tabasco que gobierna Morelos fue con un grupo de jóvenes que sin temor alguno, de manera genuina, sin ningún interés político partidista, expresaron su sentir al momento de verlo llegar, tarde por cierto a las zonas de desastres. Y es que, al momento de querer agradecerles por el trabajo que estaban realizando, la respuesta fue en automático:

-No se preocupe, desde las seis de la mañana estamos aquí trabajando, ayudando aquí a la gente. No llegamos como usted después del mediodía. Pero además, invitaron a trabajar a Graco. “Ahora sí, pónganse sus botitas y a trabajar. Son las cuatro de la tarde y aun así no quiere trabajar. Y la respuesta del mandatario fue que tiene cuatro albergues que debe supervisar. Empero, los jóvenes no dejaron y la respuesta fue magistral. “Ustedes como nosotros es un ciudadano, común y corriente”. Evidentemente que esta acción a la que ya se está acostumbrando no le agradó para nada al titular del poder Ejecutivo.

TOQUE DE QUEDA DE CAPELLA.- Derivado de la controversia que se generó por apropiarse de las despensas en el DIF y la resistencia de la gente que acudió a sacarlas para entregarlas a los damnificados, el comisionado de seguridad pública, Alberto Capella Ibarra, señaló: “Lamento informarles que en tres puntos diferentes del Estado, particularmente en la zona metropolitana haya concentración de entre 50 y 100 personas en cada punto, en donde están saqueando algunas instalaciones del gobierno federal y algunos camiones en las avenidas. Estoy concentrando que deberían de estar atendiendo las zonas de alto impacto que generó el sismo, para poder ir a detener a estos sujetos que están cometiendo estos actos vandálicos, robándose las despensas de los ciudadanos y argumentando que ellas las van a entregar de manera personal. Esto es totalmente falso. Le hemos dado seguimiento a los vehículos a donde van y entran a domicilios particulares y esto es un robo”.

Pero fue más lejos y prácticamente decretó un toque de queda en Cuernavaca: “Vamos a ir a detener de manera contundente y les vamos a estar informando todo lo que suceda. Quien no tenga nada que hacer fuera de su domicilio en estos momentos, manténgase en ellos, hasta que pongamos orden a este grupo de personas que está generándole daño a la sociedad”.

Estas fueron las palabras textuales del jefe policíaco quien se refirió así a la controversia de las despensas sin cuestionar en absoluto, que el DIF de Elena Cepeda, hayan acaparado toneladas de víveres para los damnificados.

