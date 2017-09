Opinión - El estado de Morelos, colapsado

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-09-23

Vayamos al grano. Este temblor tuvo su epicentro justo aquí en un municipio morelense llamado Axochiapan, cerca de Ayoxustla, Puebla, donde firmó el Plan de Ayala mi General Zapata. Los daños son considerables pues muchos municipios están afectados: Cuautla, Tlayacapan, Tepalcingo, Axochiapan, Jojutla, Xoxocotla, Zacatepec…Cuernavaca. En Cuautla las Iglesias que son monumentos antiguos fueron dañadas en su estructura, fachada, torres. El edificio del Ayuntamiento también, bardas caídas y calles intransitables con nombres típicos y de leyenda como el Callejón del Castigo. En un puente llamado Carlos Pacheco que unifica una parte del pueblo se ha prohibido la circulación. La barda del panteón municipal se cayó por completo.

En Jojutla se colapsó el Ayuntamiento; más de 40 casas (¡!) se derrumbaron; hay muertos y heridos. La avenida principal tiene serios problemas por casas y edificios dañados. El hospital municipal perdió una parte importante y no se da abasto para atender a los necesitados. El puente de ingreso también se colapsó.

En Zacatepec cayeron casas completas también. Se dañaron las tres escuelas más grandes. El Tecnológico sufrió severos daños, dos de sus edificios más viejos se colapsaron y presentan fracturas considerables. Tendrán que evaluar su arreglo o su derrumbe. La escuela secundaria “Enrique González Aparicio” queda fuera de circulación al decir de algunos funcionarios y comunicadores. El puente de entrada al pueblo que está cerca del IMSS sufrió también grietas que van a ser valoradas. Por lo pronto ya se toman providencias. Dos barrios de gente muy pobre llamados Rincón del Río y Loma de la muerte (uy!) están muy dañados.

[{Recuerden que yo soy de Zacatepec (“cañero y querendón”, como decimos por acá) así que les cuento. Aquí en casa, que es la suya, se me cayeron dos libreros (se pueden imaginar el reguero de libros); un trastero completo: vasos, tazas, platos, botellas de aceite, media de mezcal –qué lástima-, media de Buchanan´s –chin!- y algunas copitas que prácticamente brincaron al suelo dejaron otro reguero de vidrios y pedazos de barro; dos teles, una viejita que estaba en la recámara y una de pantalla plana que compró mi hijo para ver el futbol del Zacatepec contra el Barcelona, se hicieron añicos… Esta computadora se salvó porque se atoró en la silla que si no…ya no les estuviera platicando. Pero, bueno…estamos bien, gracias.]}

En Tlaquiltenango, la Iglesia de Santo Domingo presenta daños serios. Bardas y escuelas también. Y, sobre todo, las casas de la gente más necesitada en todos estos municipios.

Ya se están organizando centros de ayuda en todos lados. La solidaridad del pueblo pobre es manifiesta independientemente de las declaraciones boconas de los funcionarios, cosa que celebramos por supuesto. Se están solicitando alimentos no perecederos, ropa, papel higiénico, pañales, agua, sobre todo, agua embotellada, medicamentos.

Me dice un Inge Civil experto en construcciones que la Catedral de Cuernavaca quedó seriamente dañada. Esperaremos más información deseando que no sea así. Es todo un monumento histórico con valor antropológico y con fuertes connotaciones históricas y culturales.

Precisamente ahí en Cuernavaca, en el Ayuntamiento, nos agarró el temblor justo cuando nos disponíamos a entregar al distinguido edil, creativo medio de la Selección Nacional, Cuauhtémoc Blanco, un escrito de queja por el aumento al cobro del predial. A la entrada de su oficina inició el temblor, salieron las secres corriendo y con ellas el Cuau a quien nomás le vi la mollera cuando bajaba por las escaleras. Mi amigo Manolo y yo permanecimos ahí agarrados de la baranda y evitando las tejas que caían de una torrecita izquierda que es un tragaluz.

Anoche, me informan, vino el Gobernador Graco Ramírez a estos lugares (Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango son municipios conurbados) y ni siquiera habló con el alcalde de Jojutla. Al ratito, hoy mismo, al mediodía, me siguen informando, viene su presidente Peña Nieto en su helicóptero. No sé para qué, tal vez nada más para tomarse la foto y decir obviedades.

Seguiremos informando, esperando tener mejores noticias.

En Zacatepec

miércoles 20, septiembre´17