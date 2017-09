Deportes

Aún no queda definido el instructor arbitral para Morelos

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-23

CUERNAVACA, MOR.- Aunque los árbitros son de las personas más disciplinas ante las disposiciones superiores, las autoridades nacionales de este ámbito no han logrado imponer a Raúl Ángeles como instructor de los nazarenos en Morelos, porque se teme que haya alguna respuesta de parte de los nazarenos locales, quienes tienen ya a Carlos Bernardo Ortega Brito desde hace muchos años, y su labor des altamente calificada a nivel nacional

Por lo pronto, la situación queda pendiente, dado que esta semana, debido al sismo del Martes 19 de los corrientes, todos se suspendió y se reanudará para la siguiente semana, en donde se espera que haya alguna definición, aunque en Morelos las cosas parecen estar del lado de Ortega Brito, porque se le conoce, aunque pudiera ser que, al final, sea el criterio de los que están detrás del escritorio y se disponga que sea Raúl Ángeles, quien estuvo en Estados Unidlos, para hacerse cargo de esta tarea en el territorio zapatista, haciendo a un lado al que sabe y el propio responsable del arbitraje nacional, Arturo Pablo Brizio Cárter lo sabe, porque ha trabajado con él y Berna es una persona calificada y de experiencia.

Yautepec ante equipo amateur

YAUTEPEC, MOR.- En la jornada sabatina, a las 16 horas, en la cancha de Mares de este municipio, el Jardón Yautepec se medirá contra un seleccionado del llano de la región, a las 16 horas, en la cancha de Mares del lugar, en cotejo de corte amistoso, en donde se espera el éxito del cuadro de la tercera división, pero no se debe olvidar que muchas veces los cuadros del llano salen respondones, porque, como no tienen nada qué perder, juegan al tope, y llegan a excederse en la fuerza, por lo que en ocasiones no se recomienda de esta clase de partidas, pero ahora se sabe que están cerca los Franciscos, Yáñez y Huicoechea, quienes están asesorando al director técnico en la tarea de elegir rivales para la escuadra.

Debe recordarse que el cuadro de Yautepec no vio acción en la jornada inaugural de la tercera división, en el puerto guerrerense, en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez, porque el mal tiempo suspendió la jornada número uno de la agrupación Seis, y ahora por el sismo del martes 19, también se deja para mejor fecha la participación de la jornada dos, por lo que se optó por este encuentro amistoso.

Suspendidas las partidas del fútbol profesional

Como se informó en su oportunidad, se reitera el comunicado de la FMF:

La LIGA Bancomer MX informa que los encuentros de la Jornada 10, suspendidos a causa del sismo del pasado 19 de septiembre, se realizarán los próximos 17 y 18 de octubre.

En el caso de la LIGA MX Femenil, los compromisos de la Jornada 9 se realizarán en las mismas fechas, 17 y 18 octubre del año en curso.

Para el ASCENSO Bancomer MX, los partidos correspondientes a la Jornada 9 se llevarán a cabo en la Fecha FIFA programada para los días 6, 7 y 8 de octubre.

Por lo que respecta a la COPA Corona MX, los Octavos de Final se jugarán el 24 y 25 de octubre, los Cuartos de Final el 31 de octubre y 1 de noviembre, las Semifinales en la semana de la Fecha FIFA de noviembre, y la Gran Final en fechas por confirmar.