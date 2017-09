Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-09-23

1.- Ayúdenle a Jacqueline

2.- Artilleros

3.- Roger

4.- Memo y Jorge

1.- Por lo menos en lo que será su último año de actividades al frente del Instituto Estatal del Deporte, Jacqueline Guerra Olivares debería hacer algo trascendental, después de hilar cinco años de desaciertos, errores, soberbias y la muestra clara de que el cargo le quedó lo suficientemente grande para, de principio, no dimensionarlo, y después, no tener suficientes herramientas para sacar adelante el encargo, sobre todo porque tenía a un Graco Ramírez para el que el deporte no le interesa ni entiende ni el bendito, de tal manera que no sólo no fue capaz de respaldar el área, sino que hasta le quitó presupuesto, y del 2012 al 2017, a quita fue de más de la tercera parte, de 25 millones 724 mil a 17 millones 106 mil, y son los números duros, y de los que tuvo conocimiento la titular del deporte antes de que se hiciera oficial y no hizo nada o hizo tan poco, parta no emberrinchar a su patrón y que la corriera, que no fue capaz de convencer ni al gobernador ni a los legisladores, de la necesidad de incrementare los dineros en esta área tan especial para los morelenses, porque la verdad es que la protesta de los atletas no se escucha por ningún lado, y sólo algunos se arriesgan, igual que unos pocos directivos; los demás se conforman con que los llamen a desayunos y les entreguen sus reconocimientos, y así no se ayuda al deporte porque se permite que las altas esferas gubernamentales sigan dejando en el último renglón de las agendas y de estos presupuestos, al deporte, y así será mientras no exista un frente que esté conformado por los que conforman la familia deportiva en la entidad, con el único fin de apoyar y de aportar.

a.- Jacqueline Guerra depende de la Secretaría de Desarrollo Social, pero no toma en cuenta a Blanca Almazo ni para remedio; se maneja de manera independiente; directo con Graco.

b.- Sí; así es, directo con el gobernador, por lo que viene la pregunta: ¿por qué no le exige que le respalde, que no la exhiba?; porque poco capaz (por decir lo menos) y sin dinero.

c.- Debe estar agradecida con los deportistas porque no le han reclamado; a ninguno se le ocurrió reclamar nada en el pasado desayuno en Casa Morelos, aunque los más vivos saben que las cosas no se están haciendo bien, que no hay apoyos casi para nada; pura simulación.

d.- Se viene nuevamente la oportunidad de solicitar recursos para el deporte, como cada año

e.- Es la hora que no entera lo que son sus necesidades; todo lo hace a las calladas, no vaya a ser que se filtre la cifra que necesita y luego se contrate con lo que le quiera dar Graco y vienen los reclamos de un sector; desgraciadamente pequeño, pero que sí da en el blanco.

f.- Podrá decir que está el caso del temblor, y tiene razón, pero no se le ve por ningún lado.

g.- Seguramente no hay daños en los inmuebles deportivos, ni en el que supervisó Patricia Izquierdo, Lady Puente-Jiutepec, y que Graco dio a Vergara 15 años, sin costo (aparente).

h.- Se sabe que hay muchos deportistas y dirigentes trabajando por su cuenta; otros de simuladores y en campaña política, otros para hacerse publicidad, pero del Instituto no se sabe nada, dibujándose en su dimensión justa: No Existe, en el sexenio no ha existido.

i.- Si para lo urgente Jacqueline no aparece o lo hace a las escondidas, pues para atender al deporte y los deportistas, menos; que se rasquen con sus uñas; así ha sido por cinco años.

j.- Si antes no le importó el presupuesto a Jacqueline, ahora que sólo estará diez meses, menos, porque han de saber que la pesadilla termina el uno de octubre del 2018

2.- Los Artilleros del Cuautla ahora que se vendió la franquicia se llaman Porteños de Salina Cruz.

3.- Roger Chávez está en situación compleja, me dicen. Es un gran reportero, pero, sobre todo, un ser humano extraordinario.

4.- Guillermo del Valle y Jorge Schiaffino, el día del sismo, el martes 19, ahí estuvieron, en el edificio del ISSSTE de Plan de Ayala, apoyando, y al día siguiente igual. Pocos así.