Local

Guadalupe Flores |

2017-09-22

-Estaban en una bodega ubicada en la colonia Chapultepec; culpan a Gabriel Rivas Ríos de incitar a la gente

-Procedían de Michoacán y Nayarit; se incitó a la población para descalificar el trabajo de voluntarios, acusa Elena Cepeda

El gobierno del estado advirtió que actuará contra el líder social Gabriel Rivas Ríos por el delito de robo de al menos 90 toneladas de víveres provenientes de las entidades de Michoacán y Nayarit y que estaban resguardadas en la bodega DIF ubicada en colonia Chapultepec, en Cuernavaca.

Después de que en redes sociales se incitó a un conflicto por la supuesta retención- ordenada presuntamente por el Sistema DIF- de tres tráileres provenientes de las dos entidades, situación que generó enojo de la sociedad,

Ante esto, el Poder Ejecutivo aseguró que se incitó a la población con el objetivo de descalificar el trabajo de voluntarios que de día y noche reciben ayuda para enviarla a las familias que perdieron su patrimonio tras el sismo.

En conferencia de prensa, Elena Cepeda de León, presidenta del DIF, explicó que las unidades con ayuda llegaron a las oficinas Las Quintas, pero ante la falta de espacio para recibir los víveres se decidió enviar los tráileres a la bodega general de Chapultepec, pero Rivas Ríos de manera violenta ingresó al inmueble y se robó las 90 toneladas de ayuda para los damnificados del temblor.

“Se llevaron 90 toneladas de mercancía, pero no se los quitaron al DIF ni a Elena Cepeda, sino a la gente. Además todo esto genera desconfianza y lo que tiene que prevalecer es la confianza", aseveró.

Agregó: “no se vale abusar, utilizar de manera política, porque fueron a asaltar la bodega, no tiene nombre, esto es increíble, por eso les digo que ha sido un día muy difícil, porque primero ver la euforia de los jóvenes que han ayudado todo el día y después sentir esto, no sé cómo calificarlo, no ofenden a Elena Cepeda, yo sé quién soy y las personas que trabajan aquí también saben cómo hemos cambiado al DIF, ofenden al pueblo de Morelos, a quienes han perdido todo”.

Además, Cepeda de León lamentó que Gabriel Rivas Ríos –a quien ligó con el partido Morena-, haya asaltado la bodega.

Insistió que se actuará de manera legal en contra de los que hicieron viral el video en las redes sociales sobre la supuesta retención de los tráileres y asaltaron los víveres.

Así mismo, pidió a la ciudadanía que “no difunda cosas que no son ciertas y tengan fe en los demás”.

En tanto, el coordinador de Comunicación Social del Poder Ejecutivo leyó un comunicado de prensa del Gobierno de Michoacán –que preside el perredista Silvano Aureoles- en que aclaró que fueron enviados unidades con víveres para apoyar a los morelenses.