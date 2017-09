Local

Erick A. Juarez |

2017-09-22

Más de una docena de vecinos del poblado Real del Puente, en Xochitepec, dieron a conocer que tras el sismo de 7.1 y el temblor de 3.1 que tuvo lugar ayer con epicentro en esa localidad, se perdieron gran parte de sus casas, por lo que solicitaron ayuda para los más de 200 damnificados.

Los pobladores manifestaron que la tarde del martes pasado, varios de sus inmuebles quedaron inservibles sin poderlos reconstruir o habitar, debido a que alrededor de 14 viviendas de esa comunidad serán demolidas por las severas afectaciones que presentan y ante el riesgo de las réplicas que se han registrado en las últimas horas.

Por su parte, la señora Justa Díaz Arteaga con más de 80 años habitando en el poblado Real del Puente, aseveró que tras el temblor del martes pasado, y al ver que su vivienda se colapsó prefiere “dormir” en un gallinero que se encuentra a un costado de su morada, antes de dejar sus pertenencias y que sean robadas.

“El martes pasado, estaba en mi casa, pero de repente vi cómo el cerro tronaba y cómo se movía el piso; en la parte de adentro de mi casa, había un ropero viejito y de repente cayó al piso, me arrastré para salir a gatas de mi casa, en eso en los pies me cayeron unas láminas, las uñas se me quebraron pero salvé mi vida, mientras, duermo en un gallinero, porque me siento más segura; no me iré de mi casa”, exclamó Justa Arteaga.

Por su parte, la profesora Melina Gama informó que durante la mañana de este jueves, cerca de 11 alumnos de la Secundaría Federal de Xochitepec, perdieron sus casas al 100 por ciento, las cuales serán demolidas por autoridades municipales al registrar pérdida total como consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre.

“Una vez que nos enteramos de la tragedia, venimos a traer varios víveres, comida preparada, así como medicamentos y materiales de construcción, entre otras cosas más (…) Hemos visto que en el poblado de Real del Puente, hubo algunos acontecimientos lamentables, por ello, vamos a seguir apoyándolos”, declaró.

Por su parte, el estudiante de secundaria de nombre José Luis “N”, manifestó que el temblor lo vivió en la salida de su escuela, sin embargo, no tomó mucha preocupación, debido a que en su institución pública, la infraestructura se encontraba intacta. Sin embargo, al ir a su domicilio, vio diversas afectaciones y casas colapsadas.

“Cuando venía a mi casa me empecé a preocupar, porque vi muchas bardas tiradas y casas destruidas, la mayoría de las bardas se cayeron de nuestra propiedad, así como de mis vecinosM; muchos perdimos todas nuestras casas, por eso pedimos ayuda al Gobierno para reconstruir con apoyo económico y material de construcción (…) Ya que este temblor me cambió la vida, porque antes no tomaba en cuenta los simulacros de Protección Civil, pero con este tipo de situaciones, creo que debemos tomar las cosas más en serio”, argumentó.

Por su parte, la ayudante municipal de esa comunidad, Branda Sosa Guadarrama, informó que son un total de 14 casas que se encuentran en pérdida total, debido a los sismos registrados en las últimas horas, precisando que hasta el momento han detectado dos personas lesionadas, por lo que solicitó la donación de víveres, utensilios no perecederos, comida hecha, productos de limpieza personal, etc.

“Hoy (ayer) se percibió todo el sismo, de hecho la calle está muy sentida, ahorita nos cambiamos de lugar porque seguimos peligrando, también necesitamos utensilios de construcción como palas, picos para remover el escombro”, declaró.

Por su parte, Herminia Palma Pantitlán, de 75 años de edad, habitante de la colonia Tres de Mayo, ubicada sobre la carretera federal México-Acapulco, informó que durante el sismo del 19 de septiembre pasado, perdió todas sus pertenencias, debido a que su hogar se colapsó el 100 por ciento, “Perdí toda mi casa, yo estaba aterrada, no podía caminar, porque me movía la tierra, hasta que mi hermano me ayudó a salir y así fue como salvé mi vida, ahora sí estoy sintiendo lo que en otras partes he visto por las noticias, pero ahora pedimos ayuda, en lo que sea su voluntad, perdí toda mi casa y mis cosas están ahí afuera, yo vivía ahí desde hace nueve años”, dijo.

Por último, Jaime Rubí Rivera propietario del Hotel “La Palapa” desde hace 50 años, ubicado en el poblado de Alpuyeca, “este hotel ya había cumplido 50 años en mayo, pero ya vinieron los de Protección Civil, es pérdida total y mañana (hoy) viernes se va a demoler y no sólo eso, sino mi casa también, me quedé sin trabajo y sin casa (…) Hace tres meses perdí a mi esposa, falleció, y hoy perdí mi casa y mi trabajo”, exclamó.