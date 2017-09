Nosotros - AMLO tiene razón, ante nuestra tragedia

Opinión

| José María Román Román

2017-09-22

Cuando aconteció el primer movimiento sísmico con daños severos en Chiapas y Oaxaca el 7 del presente mes, surgió como propuesta del líder de Morena el que se descontara de las prerrogativas del 2018 de los partidos políticos un porcentaje de dinero a fin de destinarlo a la ayuda en el sur del país. Surgieron serias críticas de adversarios políticos diciendo que era una propuesta inviable que solo buscaba el protagonismo, que legalmente no era posible porque sería desviar recursos a fines distintos a los que se habían autorizado.

En realidad es y no es cierta la afirmación, lo es en estricto sentido legalista pero no lo es en sentido legislativo que en todo caso es donde se puede tomar la decisión, claro bajo el amparo y aprobación de los actores políticos representados en el poder legislativo. Ese dinero en realidad es dinero tirado a la basura y se destina inapropiadamente vía prerrogativas a las próximas campañas electorales y no tienen más fin que promover los gastos absurdos e innecesarios de todos los partidos. Es decir, ese dinero que es superior a los 6900 millones de pesos puede darse mejor finalidad para auxiliar a quienes en este momento están en desgracia y a los que les puede ser de vital importancia el poder reponer en parte lo que han perdido en bienes materiales. Es en el fondo una forma muy acertada de recuperar de cierta manera la actividad cotidiana de quienes no podrán hacerlo durante mucho tiempo por falta de recursos. La campaña iniciada en ese sentido por grupos ciudadanos pretendiendo que el INE done los casi 7000 millones de pesos destinado a los partidos a las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre de este mes, está totalmente justificada ya que se emplearían en la reconstrucción de viviendas y a motivar la actividad económica que se encuentra totalmente deprimida por la lógica consecuencia de los trágicos hechos. Ya hay afortunadamente llamados muy serios como el realizado por el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval que pide se descuente al menos el 50% de las prerrogativas de todos los partidos. En Nuevo León los partidos políticos aceptaron ya donar parte de sus prerrogativas y reconocieron la indignación ciudadana por el despilfarro de recursos en tiempos electorales, según lo manifiesta el diputado local Samuel García Sepúlveda del MC aceptando descontarse solo el 20% de sus percepciones. Al hacer sus cuentas el legislador Neolonés concluye que podría destinarse por el INE hasta 19 mil millones de pesos para reparar los daños de los sismos. Lastimosamente en Morelos ni siquiera hablan los políticos y menos aún los legisladores de destinar íntegro o parcialmente ese dinero de prerrogativas debido a la gravedad de los hechos, sobre todo en Jojutla. En el dilema en que se encuentra la sociedad y derivado de estos trágicos acontecimientos interviene desafortunadamente el ingrediente característico de los gobiernos como lo es la corrupción que se dice permitió que se construyeran con deficiencia una gran parte de los edificios que se derrumbaron, sobre todo en la ciudad de México debido a que la burocracia y las excesivas trabas para autorizar las edificaciones hacen que se caiga en la corrupción y ante ese hecho, para ahorrar costos muchas de las edificaciones fueron realizadascon material de poca calidad, según manifestó el colegio de arquitectos de la ciudad de México por voz del arquitecto Axel Miramontes. Señala dicho organismo 47 edificaciones y pone como ejemplo el que el colegio Enrique Rébsamen se ha caído la parte que se construyó después del cismo de 1985 y menciona que se derrumbó el área construida hace tres años. Otro ejemplo fue el derrumbe de una tienda Soriana en Tlalpan.

Afortunadamente y dentro de lo malo de este drama, nuestro País aceptó la ayuda de un grupo de ingenieros Suizos para detectar los edificios dañados y desde luego determinar en un diagnóstico las causas del daño que sufrieron las construcciones. Lo anterior lo informó la embajada Suiza en México apenas antier. Es ahí donde saldrá a flote la realidad de la construcción deficiente y de mala calidad, como sucedió en el llamado paso exprés de Cuernavaca donde aún sigue sin concluirse los parches que se hacen a la obra y que originaron un muerto y el descubrimiento colosal del fraude y corrupción en los contratos de la obra por más de mil millones de pesos. Pero la corrupción no para ahí, porque apenas el 19 de este mes publica El Universal una nota donde se identifica más de mil casos cometidos de corrupción por los 9 partidos políticos con registro nacional, más los hechos por los partidos locales de los estados. De la corrupción se hace una costumbre sin que nadie limite los excesos.

Por cierto, la nota graciosa la da antier el diputado local panista de Morelos, coordinador de su bancada Víctor Caballero Solano que pide a los delincuentes, que no a la autoridad “no abusar de la situación de los damnificados”… ¡hágame el finche Usted el favor!