2017-09-22

El abogado de Ricardo Alexis, el chofer de Cabify implicado en la muerte de la estudiante de la UPAEP, Mara Fernanda Castilla Miranda, indicó que le preocupa no tanto el aspecto legal, sino la integridad física de su cliente, ya que considera que su traslado al penal de Tepexi de Rodríguez, coloca en un sitio vulnerable al inculpado, por lo que, agregó, se está en tiempo para tramitar los respectivos amparos, tanto por la vinculación a proceso como por el traslado de Alexis.

Así lo señaló Francisco Tlahuicole Hernández, defensa legal del “taxista”, quien hasta el momento sólo está acusado de privar de la libertad a la universitaria Mara Fernanda, quien fue hallada sin vida el 15 de los corrientes.

“Respetando el momento de la situación –refiriéndose a lo ocurrido por el sismo– estamos en tiempo para tramitar los respectivos amparos, tanto por la vinculación a proceso como del traslado de Alexis”, mencionó el litigante.

Detalló que “lo que más me preocupa por el momento no es la situación legal de él, sino su seguridad, pues la decisión que tomó la Dirección de Ceresos y no una autoridad judicial, lejos de ser ilegal o no, pone en riesgo la integridad física de Alexis, y no la del penal de San Miguel, como se argumentó”. Es por eso que tramitará un amparo contra dicho traslado.

El declarante puntualizó que también buscará la protección de la justicia federal para el inculpado respecto al auto de vinculación a proceso que el lunes pasado dictó el juez de control por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de Mara Fernanda, pues considera que en ningún momento el Ministerio Público ha podido acreditar lugar, tiempo o espacio en el que se haya cometido dicho delito.

Ante esa situación se espera que una vez que reanuden sus actividades normales el poder judicial, se puedan hacer lo correspondiente para los amparos, y también se retomen las audiencias en esta ciudad, debido a la jurisdicción que le corresponde y no en Tepexi de Rodríguez, acotó el abogado. (Con información de El Sol de México).