Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-22

1.- ¿Y la educación física?

2.- liga Progreso

3.- Oportunismo

4.- Mundial

1.- Lo habíamos advertido y se cumplió: No habrá nada nuevo en la educación física para este ciclo escolar. Ahora está el pretexto perfecto, los dos temblores que se dejaron sentir los días siete y 19 de septiembre, porque las autoridades van a estar ocupadas en el papeleo, porque de las soluciones, serán pocas las escuelas que alcanzarán beneficios que merecen, hasta por elemental seguridad de la comunidad educativa, pues dinero no se aplica bien.

No se han girado, siquiera, instrucciones nuevas de parte de la dirección de educación primaria para la subdirección de educación física, en el sentido de que habrá algún cambio; todo quedará como siempre, en buenas intenciones y que para el siguiente ciclo las cosas serán distintas, y así se continuará mientras no se tenga al frente del gobierno una persona que tenga claras políticas de estado en materia de educación y todo lo que ello conlleva, entre otras cosas, el deporte, la cultura y la ciencia. Pareciera que de lo que se trata es hacer como que se cumple, y se amparan en resultados de apariencia y se presentan. De nada sirve que los profesores de educación física estén dispuestos a participar de los cambios, no se puede, porque no son autónomos, dependen de lo que se gire a nivel oficial, aunque no sea lo correcto ni lo mejor para el bien de la materia, y si se agrega la soberbia, pues el docente de esta materia se queda en estado de indefensión y con pocas posibilidades de innovar.

a.-Al final del ciclo escolar próximo pasado, Ramón Ortiz Miranda, quien se alquila como director de educación primaria, anunció que vendrían cosas nuevas en la educación física para el ciclo 2017-2018.

b.- Era evidentemente que no lo haría; si no lo ha hecho antes, menos en el futuro, pero bueno, se decidió darle el beneficio de la duda.

c.- En los juegos nacionales anteriores se tuvo éxito, buenos lugares, lo mismo en las primarias que en las secundarias, aunque la mayoría fueron de una sola persona, de Carlos Ortega Carrasco, cuyos alumnos vienen trabajando en el atletismo de la Heroica.

d.- Lleva labor de varios años, pero no se le reconoce como debiera, en la medida de sus logros, ni en educación primaria y ni en la secundaria, ni en el Instituto del Deporte, dos entes totalmente separados, y este año, hasta, parece, encontrados.

e.- Esto ocasionó que Ramón Ortiz saliera con sus alegres declaraciones de que las cosas cambiarían, amparado en los triunfos que, desde luego, no analizó la causa de ellos.

f.- Parta ganar, hasta a nivel estatal, es necesario que haya respaldo en clubes o en equipos; con la clase de educación física no se puede, porque el deporte no se toca lo suficiente.

g.- De principio, sólo dos horas de educación física en las primarias y secundarias y con un programa del que nadie se puede salir, más que con cuidado para no tener problemas.

h.- Aquí se requiere la educación física y profesores especialistas en entrenamiento en general, y después de manera específica por disciplina deportiva, de lo contrario seguirán simulando y tomando triunfos que no son propios.

i.- Detectar talentos para después pasarlos a las escuelas deportivas e iniciar los entrenamientos para el alto rendimiento, se impone, pero no hay recursos ni se buscan.

j.- Este ciclo escolar, como los anteriores en los últimos 18 años, en la educación física, por lo general no se tiene desarrollo deportivo, ni la posibilidad de encontrarlo pronto.

2.- En la Liga Progreso, en los campos del Vicente Alcántar, el domingo, se tendrá centro de acopio para damnificados de Jantetelco, Tepalcingo y Axochiapan, olvidados.

3.- Algunos otros, tienen centro de acopio por oportunistas o para darse publicidad.

4.- El mundial de natación para las personas con capacidades diferentes que se iba a tener en México desde el 30 de los corrientes, se pospone y no hay fecha. Paty Valle participará.