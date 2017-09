Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-09-22

CUERNAVACA, MOR.- Sigue sin determinarse fecha, lugar y rival para el regreso de Brian González a los cuadriláteros, después del éxito en sus anteriores pleitos, y aunque en principio se habló de que sería para finales de septiembre, lo mismo se llega a octubre, sobre todo después del sismo del 19 de septiembre que modificó muchísimas agendas hasta de los deportes y los espectáculos, por lo que habrá que esperar el curso que toman los acontecimientos que se están viviendo y se recompone un poco la vida en el país.

A principios del mes de septiembre se habló de la posibilidad de que fuera a finales de este mes, y que sería a seis episodios, en lugar por determinar, lo mismo en la Ciudad de México que en otra plaza, entre ellas, Guadalajara, pero han pasado los días y no se tiene nada en firme, por lo que habrá que esperar lo que está circulando tras este fenómeno natural, que es el que ocupa la prioridad entre todos, por la tragedia sufrida o por la intención de prestar apoyo a los demás. En una actitud solidaria con los damnificados.

Narciso no ha tenido problemas para salir con banderas al aire en sus anteriores pleitos, lo mismo cuando fue a cuatro que cuando se llegó a los seis capítulos, y ahí continuará, y en los súper plumas, para pensar en los ocho asaltos en los albores del 2018 y a finales en los diez, para pensar en cosas realmente grandes para el 2019, en lo que debe ser el año de su consolidación, tanto que hasta pudiera pensarse en llegar a la disputa de los cetros universales, en alguno de los organismos que existen en el boxeo, para cual se está trabajando fuerte, para que, cuando llegue el momento, se cuente con las condiciones mínimas para hacer un buen trabajo sobre los cuadriláteros, sin importar la calidad del rival que se le ponga, aunque nunca está de más el cuidado que se dé a la elección de antagonistas, con la finalidad de que no vaya a darse una sorpresa, con un antagonista que no esté de acuerdo con lo que se tiene en el plan de trabajo del pugilista morelense.

Se sabe que se tendrá que enfrentar a rivales que de verdad le pongan a prueba su capacidad y experiencia, sus recursos, pero las cosas tienen que presentarse con mucho cuidado, porque si se elige mal, se corre el riesgo de que las cosas se vengan abajo, por lo que se debe tener un especial cuidado para que siga en el plan ascendente y no se lleve una desagradable sorpresa, siendo preciso que se vaya paso a paso hasta alcanzar la cúspide, una corona mundial.