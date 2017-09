Local

Erick A. Juarez |

2017-09-21

-Implantan operativos de seguridad en sitios con mayores problemas, informó Alberto Capella Ibarra

-Inhibirán actos de rapiña en centros comerciales y lugares de mucha afluencia; recomiendan evitar salir de casa

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), reportó que hasta este momento un total de 73 decesos y 20 municipios afectados que registraron severos daños a consecuencia del sismo de magnitud 7.1 cuyo epicentro fue en Axochiapan, hechos ocurridos la tarde de este martes 19 de septiembre, tras la conmemoración del terremoto de 1985.

Fue durante el izamiento de media asta en el Zócalo de Cuernavaca, sitio donde el Gobernador, Graco Ramírez Abreu decretó cinco días de luto ante el número de decesos derivado al sismo, el titular de la CES, Jesús Alberto Capella Ibarra aseguró que durante el trascurso de las horas han realizado diversos operativos de seguridad en los municipios que presentaron mayores afectaciones como Jojutla, Ocuituco, Tepalcingo y Tetela del Volcán.

Explicó que durante los próximos días habrá un operativo de seguridad en los centros comerciales y lugares de afluencia para disuadir cualquier situación de intento de rapiña en las zonas más afectadas, debido a que de acuerdo con el informe preliminar se han registrado alrededor de 73 decesos en el estado de Morelos.

El jefe policiaco en Morelos, Alberto Capella exhortó a la ciudadanía a refugiarse en sus domicilios que no resultaron afectados, con la intención de liberar las avenidas y calles principales para las unidades de los servicios de emergencia.

“Si no hay necesidad ahorita de salir de sus casas que no salgan, sé y felicitó la enorme solidaridad de mucha gente que quiere salir a ayudar, ahorita necesitamos las vialidades lo más fluidas y a través de las redes sociales PC, en donde le solicitamos el apoyo del recurso humano para la limpieza de escombros o lo que sea necesario, ahorita hay que organizar donde estarán los camiones de volteo (…) Lamento la contabilidad de 73 personas que están sin vida ya está confirmado y desafortunadamente no podemos decir que es la cifra definitiva, hay algunas situaciones pendientes que debemos atender”, declaró.