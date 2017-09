Local

Erick A. Juarez |

2017-09-21

Miembros del Foro Morelense de Abogados delegación Oriente y la síndico municipal de Axochiapan, Yazbeth Reyes Bedolla, denunciaron que a 48 horas del sismo de 7.1, cuyo epicentro se registró en esa localidad, hasta el momento no ha llegado ningún apoyo de víveres por parte del gobierno del estado y federal.

En entrevista vía telefónica, el delegado de dicha agrupación, Javier Alderete Vique, aseguró que tras una llamada telefónica por parte de la funcionaria municipal, le manifestó que hasta el momento los habitantes de esa localidad, no han recibido ningún apoyo de medicamentos, vivieres y productos perecederos por parte de los centros de acopio que se han instalado en el estado como por parte de las autoridades del Ejecutivo.

Por ello, el litigante instaló un centro de acopio en las oficinas del Foro Morelense en la Zona Oriente ubicadas sobre la Calle Paulino Martínez número 339 despacho F Colonia Francisco I Madero a un costado de Ciudad Judicial Cuautla, Morelos, por lo que exhortó a donar medicamentos, comida enlatada, pilas, lámparas, cubre bocas, agua embotellada y los utensilios de primera necesidad, mismos que serán enviados durante el transcurso de este jueves con destino en el municipio de Axochiapan.

“Recibí una llamada de la síndico de Axochiapan y nos comentó que hasta el momento no han recibido ningún apoyo por parte de la ciudadanía y el Gobierno del estado, además de que en el municipio de Cuautla, no existen centros de acopio, por ello, solicitamos el apoyo de la ciudadanía a que lleven víveres en las oficinas del Foro Morelense, debido a que hasta el momento no han sido apoyados en Axochiapan y fue la localidad más afectada, ya que está abandonado el municipio”, dijo.

En ese sentido, el experto en derecho demandó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto acudir a las zonas de desastre que se registraron en el municipio de Axochiapan, además de que se realicen los operativos de rescate y búsqueda de personas desaparecidas en la localidad, dónde se registró el epicentro.

Por su parte, el presidente de dicha asociación, Pedro Martínez Bello informó que durante el sismo registrado alrededor de las 13:14 horas de este martes, el hijo de una litigante adherida a esa agrupación del municipio de Tlaquiltenango, falleció derivado a que fue aplastado por una barda colapsada, por lo que estarán apoyándola en especie y de manera económica, por lo que solicitó ayuda a los morelenses para los más de miles de afectados en las tres regiones del estado de Morelos.

“Ante los cientos de damnificados en Morelos derivado del temblor del martes, en donde hubo muchas afectaciones en donde Jojutla y Axochiapan fueron los más afectados, esteremos en coordinación con las delegaciones de la zona sur poniente y sur para recolectar todo tipo de víveres, alimentos no perecederos, además de aquellos ciudadanos que viven cerca de Jojutla, a que lleven comida hecha, debido a que la mayoría de los damnificados no cuenta con sus utensilios”, declaró.

Por tal motivo, puso a disposición las instalaciones del Foro Morelense ubicadas en calle Guadalupe número 106 esquina con calle Vieja de la colonia Analco, del municipio de Cuernavaca, para todas aquellas personas que utilicen un espacio para el agua potable, energía eléctrica e internet.