Local

Minerva Delgado |

2017-09-21

-La ayuda se debe entregar sin pretender "sacar raja política", les recuerda

-Presidenta del Congreso explica que se busca sede alterna para que diputados sesionen

Ayudar a damnificados por el fuerte sismo registrado el martes en Morelos, pero sin pretender "sacar raja política", pidió a sus homólogos la presidenta del Congreso, Beatriz Vícera Alatriste.

En entrevista, dijo que desde el momento de la contingencia, ha ofrecido apoyo pero no ha creído necesario darlo a conocer, y fue la misma sugerencia que realizó a sus compañeros legisladores.

"No he hecho nada público porque pienso que de esto no se puede sacar raja política. Se trata de que hagamos actos de civilidad, no política", expresó la legisladora.

Agregó que en el caso de los diputados del PRD, cada uno se encuentra en apoyo a los ciudadanos de sus distritos "pero sin fotografías".

Detalló que el Congreso podría definir a través de algún punto de acuerdo, alguna donación económica en apoyo a las familias que lo perdieron todo, pero hasta ahora no hay ningún acuerdo.

Durante la entrevista, la presidenta de la Mesa Directiva explicó que se encontraba en la búsqueda de una sede alterna para que diputados puedan sesionar, "porque el trabajo debe continuar".

Por último, la diputada Beatriz Vícera Alatriste dio a conocer que el inmueble que ocupa la sede legislativa, se encuentra 'en lista de espera' para que Protección Civil pueda revisar la estructura y emitir un dictamen oficial, por lo que las actividades continuarán suspendidas.