Local

Yesenia Daniel |

2017-09-21

-Se destinarán 10 días para hacer censo de casas derrumbadas; luego se canalizarán apoyos

-A Graco Ramírez, ciudadanos le reprocharon retención de recursos a la UAEM





Jojutla, Mor.- Entre escombros, polvo, tristeza e impotencia de parte de los jojutlenses, el presidente Enrique Peña Nieto, recorrió la calle Ricardo Sánchez, junto con el gobernador Graco Ramírez y el presidente municipal Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, en este municipio el más afectado tras el sismo de 7.1 en escala de Richter registrado el pasado martes 19 de septiembre.

Tras el recorrido, el presidente Peña confirmó que Jojutla fue el municipio más afectado en Morelos y aseguró que no vino "solo a tomarse la foto", sino que habría apoyos reales para la población que lo perdió todo, y que hasta ayer no se tenía aún el censo de personas o inmuebles afectados pues la atención de las autoridades y ayuda voluntaria es brindar apoyo a las familias, atender fugas de gas, resguardar casas que están a punto de colapsar y realizar recorridos todavía para verificar que no haya nadie bajo los escombros.

Por media hora el presidente de México supervisó los trabajos de ayuda que efectúan elementos del Ejército Mexicano, civiles y jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a quienes Enrique Peña felicitó por su participación.

Peña Nieto dijo que haría un censo en 10 días para evaluar los daños: a los particulares y también a los comerciantes se le daría un apoyo para que reconstruyeran su hogar y su negocio.

Durante el recorrido un grupo numeroso de personas gritó al gobernador Graco Ramírez que devolviera los 100 millones destinados al hospital Ernesto Meana San Román, y también le gritaron que devolviera el dinero de la UAEM, a lo que el gobernador respondió que no era nada contra la UAEM sino contra el rector Alejandro Vera.

Vale referir que la ayuda de la sociedad civil ha sido constante y diversa desde distintos puntos del país, tanto con víveres como con manos para ayudar a organizar productos.

Pero la ayuda sigue siendo necesaria en los municipios de Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango siguen necesitando ayuda de víveres y pueden ser entregados en los zócalos o plazas públicas.